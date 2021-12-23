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11 минут назад

Стали известны новые подробности о состоянии фигуриста Соловьёва

Елена Болотова, менеджер олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва, рассказала, что состояние пережившего нападение спортсмена осталось без изменений. Как она сказала РИА Новости, атлет по-прежнему испытывает головную боль и недомогание.

Стали известны новые подробности о состоянии фигуриста Соловьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пока (состояние Соловьева. — NEWS.ru) без изменений. Голова болит и слабость, — сказала Болотова.

32-летний фигурист был избит в центре Москвы. Сообщается, что конфликт завязался после того, как одна из его знакомых на выходе из караоке попросила зажигалку у компании из трёх мужчин. Началась словесная перепалка, Соловьёв попросил молодых людей не разговаривать с девушками в таком тоне. После этого один из мужчин толкнул спортсмена, тот упал и ударился спиной о дверь.

Ранее российская кёрлингистка, пятикратный призёр чемпионатов мира Анна Сидорова рассказала, что ближайшие четыре дня станут «самыми тяжёлыми» для Соловьёва. Она написала, что врачи не могут прогнозировать изменения гематомы в головном мозге спортсмена.

Происшествия,Елена Болотова,Анна Сидорова,Дмитрий Соловьев,РИА Новости,
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