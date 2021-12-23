Стали известны новые подробности о состоянии фигуриста Соловьева

Елена Болотова , менеджер олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва , рассказала, что состояние пережившего нападение спортсмена осталось без изменений. Как она сказала РИА Новости , атлет по-прежнему испытывает головную боль и недомогание.

32-летний фигурист был избит в центре Москвы. Сообщается, что конфликт завязался после того, как одна из его знакомых на выходе из караоке попросила зажигалку у компании из трёх мужчин. Началась словесная перепалка, Соловьёв попросил молодых людей не разговаривать с девушками в таком тоне. После этого один из мужчин толкнул спортсмена, тот упал и ударился спиной о дверь.