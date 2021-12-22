Избитый фигурист Соловьев раскрыл детали нападения

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал, что на него напали из-за его просьбы «не выражаться» и вести себя «поспокойнее». Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Соловьев рассказал, что вышел из караоке-бара немного позже, чем его девушка - чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова, и увидел, как к ней пристают молодые люди.
«Попросил их не выражаться, там был один парень с бородой и усами, он, наоборот, пытался их успокоить. <…> А полный и темный худощавый, они резко стали хамить, сначала был просто толчок в грудь, я упал, поднялся, сказал: «Ребят, у меня руки в карманах, я без всякой агрессии к вам, всего лишь сказал - поспокойнее, иначе могут быть последствия, вам, наверняка, это не надо». Без каких-то угроз», - подчеркнул спортсмен.
После этого, по словам Соловьева, ему «прилетел удар», и он решил вызвать полицию.
О госпитализации фигуриста после нападения неизвестных стало известно 21 декабря. Менеджер спортсмена Елена Болотова рассказала, что спортсмен заступился за свою девушку, возникла перепалка, которая переросла в драку. Он получил травму головы.
Полицейские задержали двух нападавших и возбудили против них уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).