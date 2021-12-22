Избитый фигурист Соловьев раскрыл детали нападения

«Попросил их не выражаться, там был один парень с бородой и усами, он, наоборот, пытался их успокоить. <…> А полный и темный худощавый, они резко стали хамить, сначала был просто толчок в грудь, я упал, поднялся, сказал: «Ребят, у меня руки в карманах, я без всякой агрессии к вам, всего лишь сказал - поспокойнее, иначе могут быть последствия, вам, наверняка, это не надо». Без каких-то угроз», - подчеркнул спортсмен.