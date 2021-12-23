Найдено тело пятого попавшего под лавину Южной Осетии российского военного

Во вторник на сторожевую заставу «Портал Южный», охраняющую вход в Рокский тоннель Транскавказской автомагистрали, сошла снежная лавина. Из-под снега извлекли четырех военнослужащих, врачи констатировали смерть офицера и рядового, служившего по призыву.

Сержант-контрактник и другой рядовой по призыву были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. По факту гибели военных возбудили уголовное дело.