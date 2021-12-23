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31 минуту назад

Найдено тело пятого попавшего под лавину Южной Осетии российского военного

В Южной Осетии найдено тело пятого российского военнослужащего, попавшего под лавину, сообщил замруководителя МЧС республики Ацамаз Бестауты.

Найдено тело пятого попавшего под лавину Южной Осетии российского военного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тело пятого нашли», – сказал Бестауты ТАСС.

Во вторник на сторожевую заставу «Портал Южный», охраняющую вход в Рокский тоннель Транскавказской автомагистрали, сошла снежная лавина. Из-под снега извлекли четырех военнослужащих, врачи констатировали смерть офицера и рядового, служившего по призыву.

Сержант-контрактник и другой рядовой по призыву были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. По факту гибели военных возбудили уголовное дело.

Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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