Раскрыты личности избивших фигуриста Соловьева

Избившими фигуриста Дмитрия Соловьева центре Москвы оказались студенты первого курса юридического факультета из Читы . Об этом заявил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин в ходе передачи «Соловьев Live».

«Если говорить про личности людей, которых мы задержали, то это студенты юридических факультетов различных вузов первого курса, 2003 года рождения. Это уроженцы города Чита, которые проживают и зарегистрированы в Москве», — рассказал он.

Васенин отметил, что молодые люди задержаны на 48 часов. Сейчас на них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), которая предусматривает в том числе административный арест на срок до 15 суток, а также возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.