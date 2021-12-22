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30 минут назад

Раскрыты личности избивших фигуриста Соловьева

Избившими фигуриста Дмитрия Соловьева центре Москвы оказались студенты первого курса юридического факультета из Читы. Об этом заявил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин в ходе передачи «Соловьев Live».

«Если говорить про личности людей, которых мы задержали, то это студенты юридических факультетов различных вузов первого курса, 2003 года рождения. Это уроженцы города Чита, которые проживают и зарегистрированы в Москве», — рассказал он.

Васенин отметил, что молодые люди задержаны на 48 часов. Сейчас на них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), которая предусматривает в том числе административный арест на срок до 15 суток, а также возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Раскрыт диагноз избитого фигуриста Соловьева

Напомним, что конфликт произошел в ночь на 21 декабря. Олимпийский чемпион получил ушиб головного мозг средней тяжести с незначительным субарахноидальным кровоизлиянием и сейчас находится в больнице.

Происшествия,Видео,Дмитрий Соловьев,МВД,
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