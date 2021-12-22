Осужденный за смертельное ДТП Ефремов задолжал налоговой

Осужденный за смертельное ДТП со своим участием актер Михаил Ефремов задолжал московской налоговой службе 118 тыс. руб. за 2021 год, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Уточняется, что это больше, чем годовой заработок артиста в колонии. За работу швеей он получает около 5 тыс. руб. в месяц.
Ефремов — индивидуальный предприниматель и самостоятельно платил налоги, однако после ареста, суда и заключения накопил долги.
8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии N4 в Белгородской области. Ранее Никита Джигурда заявил, что Ефремова могли шантажировать после ДТП.