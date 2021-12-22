Осужденный за смертельное ДТП Ефремов задолжал налоговой

Осужденный за смертельное ДТП со своим участием актер Михаил Ефремов задолжал московской налоговой службе 118 тыс. руб. за 2021 год, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

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Уточняется, что это больше, чем годовой заработок артиста в колонии. За работу швеей он получает около 5 тыс. руб. в месяц.

Ефремов — индивидуальный предприниматель и самостоятельно платил налоги, однако после ареста, суда и заключения накопил долги.