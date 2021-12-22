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1 час назад

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов задолжал налоговой службе

Осужденный за смертельное ДТП со своим участием актер Михаил Ефремов задолжал московской налоговой службе 118 тыс. руб. за 2021 год, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Осужденный за смертельное ДТП Ефремов задолжал налоговой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что это больше, чем годовой заработок артиста в колонии. За работу швеей он получает около 5 тыс. руб. в месяц.

Ефремов — индивидуальный предприниматель и самостоятельно платил налоги, однако после ареста, суда и заключения накопил долги.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии N4 в Белгородской области. Ранее Никита Джигурда заявил, что Ефремова могли шантажировать после ДТП.

Происшествия,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,Никита Джигурда,Федеральная налоговая служба,ФСИН,
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