Полицейские устроили драку с молотком на работе из-за ревности

Жена начальника отдела полиции «Куртамышский» в Курганской области напала на предполагаемую любовницу прямо в отделе МВД. Как сообщает Telegram-канал SHOT , 33-летняя лейтенант полиции Светлана Настенкова пришла на работу с молотком и набросилась на 30-летнюю капитана Ирину Добрыдину, с которой, как она считала, ей изменяет подполковник Сергей Седикин.

Инцидент произошел накануне. Сама Настенкова находилась в декрете и была уверена, что ее избранник ей изменяет. Она ворвалась в отдел кадров с криком «Я тебя убью!», после чего ударила два раза Добрыдину молотком по голове. Одна из сотрудниц попыталась разнять дерущихся, однако ее ударила сестра Светланы — 39-летняя майор Елена Мальцева.