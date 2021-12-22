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35 минут назад

Полицейская избила коллегу молотком  из-за неверности мужа

Жена начальника отдела полиции «Куртамышский» в Курганской области напала на предполагаемую любовницу прямо в отделе МВД. Как сообщает Telegram-канал SHOT, 33-летняя лейтенант полиции Светлана Настенкова пришла на работу с молотком и набросилась на 30-летнюю капитана Ирину Добрыдину, с которой, как она считала, ей изменяет подполковник Сергей Седикин.

Полицейские устроили драку с молотком на работе из-за ревности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел накануне. Сама Настенкова находилась в декрете и была уверена, что ее избранник ей изменяет. Она ворвалась в отдел кадров с криком «Я тебя убью!», после чего ударила два раза Добрыдину молотком по голове. Одна из сотрудниц попыталась разнять дерущихся, однако ее ударила сестра Светланы — 39-летняя майор Елена Мальцева.

Сейчас в произошедшем разбирается следственный комитет. Женщин отправили снимать побои. Отмечается, что никаких доказательств измен начальника отдела нет.

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Происшествия,Елена Мальцева,СКР,МВД,
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