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7 минут назад

Подозреваемый в нападении на фигуриста Соловьева арестован

Арестован один из подозреваемых в нападении на олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева в столице Владислав Яковцев, сообщили в Таганском суде.

Подозреваемый в нападении на фигуриста Соловьева арестован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Яковцеву меру пресечения в виде содержания под стражей по делу, возбужденному по статье «Причинение среднего вреда здоровью», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Ранее представительница фигуриста Елена Болотова рассказала, что Дмитрий заступился за гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку.

«Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», –заявила менеджер.

До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести. Между тем подозреваемых в нападении на фигуриста уже задержали. Ведутся следственные действия.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина сравнивала происшествие с фигуристом Дмитрием Соловьевым с убийством казахского фигуриста Дениса Тена.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщали, что в отношении двух подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Происшествия,Криминал,Избиение,Денис Тена,Елена Болотова,Анна Сидорова,Дмитрий Соловьев,Ирина Роднина,Госдума,МВД,ИТАР-ТАСС,
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