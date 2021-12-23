Подозреваемый в нападении на фигуриста Соловьева арестован

Арестован один из подозреваемых в нападении на олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева в столице Владислав Яковцев, сообщили в Таганском суде.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Яковцеву меру пресечения в виде содержания под стражей по делу, возбужденному по статье «Причинение среднего вреда здоровью», – цитирует сообщение суда ТАСС.
Ранее представительница фигуриста Елена Болотова рассказала, что Дмитрий заступился за гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку.
«Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», –заявила менеджер.
До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести. Между тем подозреваемых в нападении на фигуриста уже задержали. Ведутся следственные действия.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина сравнивала происшествие с фигуристом Дмитрием Соловьевым с убийством казахского фигуриста Дениса Тена.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщали, что в отношении двух подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».