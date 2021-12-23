Подозреваемый в нападении на фигуриста Соловьева арестован

Арестован один из подозреваемых в нападении на олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева в столице Владислав Яковцев, сообщили в Таганском суде.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Яковцеву меру пресечения в виде содержания под стражей по делу, возбужденному по статье «Причинение среднего вреда здоровью», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Ранее представительница фигуриста Елена Болотова рассказала, что Дмитрий заступился за гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку.

«Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», –заявила менеджер.

До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести. Между тем подозреваемых в нападении на фигуриста уже задержали. Ведутся следственные действия.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина сравнивала происшествие с фигуристом Дмитрием Соловьевым с убийством казахского фигуриста Дениса Тена.