Ректора Казанского университета заподозрили в причастности к убийству

Ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова задержали силовики «федерального центра». Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник.

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Причину задержания Гафурова собеседник агентства не назвал.

Гафуров возглавляет КФУ с 2010 года. В пресс-службе вуза «Татар-информ» сообщили, что университет продолжает работать в штатном режиме, информация о задержании ректора туда не поступала.

По версии агентства, задержание Гафурова может быть связано с «обстоятельствами дел, в которых ранее фигурировали лидеры ОПГ «29 комплекс».

По данным портала «БИЗНЕС Online», задержание может быть связано с делом о заказном убийстве в 90-х или «с делом о коррупции с федеральными деньгами».