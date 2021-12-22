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1 час назад

Ректора Казанского университета заподозрили в причастности к убийству

Ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова задержали силовики «федерального центра». Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник.

Ректора Казанского университета заподозрили в причастности к убийству
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причину задержания Гафурова собеседник агентства не назвал.

Гафуров возглавляет КФУ с 2010 года. В пресс-службе вуза «Татар-информ» сообщили, что университет продолжает работать в штатном режиме, информация о задержании ректора туда не поступала.

По версии агентства, задержание Гафурова может быть связано с «обстоятельствами дел, в которых ранее фигурировали лидеры ОПГ «29 комплекс».

По данным портала «БИЗНЕС Online», задержание может быть связано с делом о заказном убийстве в 90-х или «с делом о коррупции с федеральными деньгами».

Близкий к Гафурову сотрудник вуза заявил «БИЗНЕС Online», что «ректор заболел и на работу не выйдет».

Происшествия,Ильшат Гафуров,БИЗНЕС Online,Татар-Информ,
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