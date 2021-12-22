В «Ростехе» исчезли 10 самолетов

Первый заместитель генерального директора обнинского научно-производственного предприятия (ОНПП) «Технология» им. А.Г. Ромашина (дочерней компании госкорпорации «Ростех») Алексей Будыкин рассказал о пропаже десяти легких самолетов аграрного назначения Т-500, сообщает РБК.

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Самолеты были заказаны обнинским научно-производственным предприятием «Технология» у казанской компании «МВЕН». Пропажа самолетов была обнаружена 13 декабря в ходе судебной экспертизы. Девять из десяти самолетов числились под арестом «в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с «МВЕН» и должны были находиться на территории Казанского авиазавода имени Горбунова, исчез также и десятый, выставочный, образец.

В связи с этим ОНПП обратилось в полицию с заявлением о розыске самолетов и рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконных действий в отношении имущества, находящегося под арестом, пояснил Будыкин. По данному факту проводится доследственная проверка.

По оценке приставов, стоимость самолетов составляет 165 млн рублей. В пресс-службе «Ростеха» сообщили, что информированы о случившемся и готовы оказать необходимое содействие следственным органам. В «МВЕН» отказались от комментариев.