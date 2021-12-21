Появилось видео драки с фигуристом Соловьевым

Момент избиения заступившегося за девушку олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева попал на видео.

Инцидент произошел ночью на улице у караоке-бара. Соловьев вступился за свою девушку - двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, после этого трое неизвестных избили его ногами. Соловьев был госпитализирован. Как пишет РИА Новости в своем Телеграм-канале, двое из троих нападавших были задержаны.

На записи камер видеонаблюдения, которую опубликовал Телеграм-канал Baza, видно, что конфликт начинается со словесной перепалки.

На другом видео, которое было снято свидетелем конфликта, парень требует от Соловьева "отвечать за свои слова". Другой мужчина объясняет, что Соловьев - олимпийский чемпион и выступал за Россию. Тем не менее первый парень набрасывается на спортсмена, ему на помощь приходит еще один. Соловьев падает, его начинают пинать ногами.

Как рассказала Матч ТВ Сидорова, одна из ее подруг, выходя из караоке-бара, попросила зажигалку у компании из трех парней, завязалась перепалка. Соловьев в это время был внутри заведения. Спортсмен вышел на улицу и попросил компанию не разговаривать с девушками в таком тоне. В ответ один из них толкнул Соловьева, он упал, ударился о дверь заведения.