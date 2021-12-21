К горящему гипермаркету в Томске едет пожарный поезд

Из горящего торгового центра «Лента» в Томске эвакуировали около 200 человек. Во время пожара в здании рухнула крыша на площади в 3,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших пока нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. Рядом с ТЦ дежурит бригада скорой помощи.
«По информации главного врача станции сокрой медпомощи, пока медицинская помощь никому не потребовалась, медики остаются на месте пожара», – сообщает региональный департамент здравоохранения в своем официальном телеграм-канале.
Тушением огня занимаются около 90 человек, на месте работает 30 единиц техники. Площадь пожара уточняется. К гипермаркету следует пожарный поезд РЖД.
По информации РИА «Томск», возгорание спровоцировал неизвестный мужчина, который поджег фейерверки в одном из отделов магазина.