К горящему гипермаркету в Томске едет пожарный поезд

Из горящего торгового центра «Лента» в Томске эвакуировали около 200 человек. Во время пожара в здании рухнула крыша на площади в 3,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших пока нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. Рядом с ТЦ дежурит бригада скорой помощи.