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31 минуту назад

Гипермаркет «Лента» загорелся в Томске

В Томске из здания горящего гипермаркета «Лента» эвакуированы более 110 человек. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по региону сообщает ГТРК «Томск».

Гипермаркет «Лента» загорелся в Томске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, сообщение о пожаре в ТЦ «Лента» на ул. Елизаровых поступило в 15.06 (11.06 мск).

«По предварительным данным, из здания эвакуировались более 110 человек», - пояснили в пресс-службе МЧС.

Над «Лентой» клубится черный и густой дым. По предварительной информации, в здании воспламенились фейерверки. Данных о пострадавших и погибших пока нет, пишет ФАН.

Ранее суд вынес приговор по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых – дети.

Суд приговорил гендиректора компании-собственника ТЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову к 14 годам лишения свободы, главу торгового центра Надежду Судденок к 13,5 годам, а руководителя тушения пожара Андрея Бурсина — к 6 годам колонии.

Происшествия,Андрей Бурсин,Юлия Богданова,Надежда Судденок,"Лента",МЧС,ГТРК "Томск",
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