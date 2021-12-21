Гипермаркет «Лента» загорелся в Томске

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По данным ведомства, сообщение о пожаре в ТЦ «Лента» на ул. Елизаровых поступило в 15.06 (11.06 мск).

«По предварительным данным, из здания эвакуировались более 110 человек», - пояснили в пресс-службе МЧС.

Над «Лентой» клубится черный и густой дым. По предварительной информации, в здании воспламенились фейерверки. Данных о пострадавших и погибших пока нет, пишет ФАН.

Ранее суд вынес приговор по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых – дети.