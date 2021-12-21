Массовое ДТП в Москве: столкнулись десять машин

Массовая авария случилась на Кутузовском проспекте в Москве. Порядка 10 автомобилей столкнулись в районе съезда на Третье транспортное кольцо, сообщает столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале.

"На внешней стороне ТТК (перед развязкой с Кутузовским проспектом), по предварительной информации, столкнулись девять автомобилей. Движение сильно затруднено. Выбирайте пути объезда", - сказано в сообщении Дептранса.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Подробности происшествия выясняются. Официальных комментариев относительно случившегося пока не поступало.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает о столкновении 15 автомобилей.

"15 автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в районе съезда на ТТК. По предварительной информации, ДТП произошло по вине пьяного водителя. Среди участников аварии есть машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами", - заявил собеседник агентства.