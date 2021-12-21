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17 минут назад

Раскрыто состояние губернатора Кузбасса после ДТП по пути на «Листвяжную»

Авария с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева произошла на трассе КемеровоНовокузнецк. Глава региона не пострадал. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Кемеровской области пишет ТАСС.

Раскрыто состояние губернатора Кузбасса после ДТП по пути на «Листвяжную»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Сергея Цивилева произошло сегодня около 9.00 по местному времени (около 5.00 мск). Глава региона ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная».

«Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь», - пояснили пресс-службе областного правительства.

Глава Кемеровской области не пострадал. Выясняются обстоятельства случившегося. На месте работают ГИБДД и медики.

Служебный автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилева попал в массовое ДТП с большегрузами, уточнил Telegram-канал «@сибирьмедиа».

25 ноября в Кемеровской области в шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

После трагедии президент России Владимир Путин провел заседание по вопросам безопасности на шахтах Кузбасса. Присутствующие на заседании председатель совета директоров холдинга «СДС-Уголь» (компания-владелец «Листвяжной) Михаил Федяев и генеральный директор Геннадий Алексеев согласились нести любую ответственность за гибель людей. Позднее Михаил Федяев и еще три человека из числа руководства компании «СДС-Уголь» были задержаны.

Происшествия,Сергей Цивилев,Геннадий Алексеев,Михаил Федяев,Владимир Путин,ГИБДД,ИТАР-ТАСС,
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