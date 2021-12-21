Раскрыто состояние губернатора Кузбасса после ДТП по пути на «Листвяжную»

Авария с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева произошла на трассе Кемерово – Новокузнецк. Глава региона не пострадал. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Кемеровской области пишет ТАСС.

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ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Сергея Цивилева произошло сегодня около 9.00 по местному времени (около 5.00 мск). Глава региона ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная».

«Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь», - пояснили пресс-службе областного правительства.

Глава Кемеровской области не пострадал. Выясняются обстоятельства случившегося. На месте работают ГИБДД и медики.

Служебный автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилева попал в массовое ДТП с большегрузами, уточнил Telegram-канал «@сибирьмедиа».

25 ноября в Кемеровской области в шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).