Конфликт с мигрантами в автобусе в Новой Москве закончился дракой

В начале декабря двое приезжих подрались с москвичом в вагоне поезда на станции метро «Пушкинская». Один из участников инцидента повалил на пол другого и стал его избивать, после чего они поднялись и продолжили драку. Другие пассажиры пытались их разнять, но безуспешно. После того, как дерущихся попросили покинуть поезд, драка продолжилась на станции.