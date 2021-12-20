Конфликт с мигрантами в автобусе в Новой Москве закончился дракой

В Новой Москве пассажиры автобуса выгнали из салона двоих мигрантов, отказавшихся платить за проезд. Видеозапись инцидента публикует телеграм-канал «Москва с огоньком».
Инцидент произошел в автобусе №882.
Двое безбилетников вступили в словесную перепалку с женщиной-кондуктором. По предварительной информации, в ходе конфликта мужчины ударили сотрудницу автобусного парка.
За женщину вступились пассажиры автобуса. После небольшой потасовки пассажиры вытеснили безбилетников из дверей салона на улицу.
В начале декабря двое приезжих подрались с москвичом в вагоне поезда на станции метро «Пушкинская». Один из участников инцидента повалил на пол другого и стал его избивать, после чего они поднялись и продолжили драку. Другие пассажиры пытались их разнять, но безуспешно. После того, как дерущихся попросили покинуть поезд, драка продолжилась на станции.