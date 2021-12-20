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43 минуты назад

Конфликт с мигрантами в автобусе в Новой Москве закончился дракой

В Новой Москве пассажиры автобуса выгнали из салона двоих мигрантов, отказавшихся платить за проезд. Видеозапись инцидента публикует телеграм-канал «Москва с огоньком».

Инцидент произошел в автобусе №882.

Двое безбилетников вступили в словесную перепалку с женщиной-кондуктором. По предварительной информации, в ходе конфликта мужчины ударили сотрудницу автобусного парка.

За женщину вступились пассажиры автобуса. После небольшой потасовки пассажиры вытеснили безбилетников из дверей салона на улицу.

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В начале декабря двое приезжих подрались с москвичом в вагоне поезда на станции метро «Пушкинская». Один из участников инцидента повалил на пол другого и стал его избивать, после чего они поднялись и продолжили драку. Другие пассажиры пытались их разнять, но безуспешно. После того, как дерущихся попросили покинуть поезд, драка продолжилась на станции.

Происшествия,Видео,
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