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1 час назад

Найден тайник с украденными кассиршей из Ачинска миллионами

Полицейские обнаружили тайник в гараже кассирши из Ачинска Анны Григорьевой, подозреваемой в краже 22,5 млн рублей из отделения «Альфа-Банка». Об этом сообщает МВД России.

«При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей», - сообщили в полиции.

В квартире Анны Григорьевой и ее родственников нашли еще 180 тысяч рублей.

Следователи также изъяли принадлежащий подозреваемым автомобиль.

Происшествия,Видео,Анна Григорьева,Альфа-банк,
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