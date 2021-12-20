Найден тайник с украденными кассиршей из Ачинска миллионами

Полицейские обнаружили тайник в гараже кассирши из Ачинска Анны Григорьевой, подозреваемой в краже 22,5 млн рублей из отделения «Альфа-Банка». Об этом сообщает МВД России.
«При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей», - сообщили в полиции.
В квартире Анны Григорьевой и ее родственников нашли еще 180 тысяч рублей.
Следователи также изъяли принадлежащий подозреваемым автомобиль.