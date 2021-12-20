Победителя на выборах случайно застрелили

В Пакистане молодой политик скончался вскоре после победы на выборах в сельский совет в районе Суризай. Как передает SAMAA TV, мужчина по имени Мохаммад Закрия Хан Сандей выиграл выборы на место генерального советника местного сельсовета.

Фото: samaa.tv samaa.tv

По информации телеканала, вместе с ним победу одержали еще несколько политиков из того же округа. Отпраздновать победу политики решили вместе, устроив "праздничную стрельбу". В итоге одна из шальных пуль попала в Хан Сандея, в результате полученных травм мужчина скончался.

При этом SAMAA TV отдельно отмечает, что полиция находилась рядом с местом "праздничной стрельбы", но не предприняла никаких мер.