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1 час назад

Победителя на выборах в Пакистане случайно застрелили

В Пакистане молодой политик скончался вскоре после победы на выборах в сельский совет в районе Суризай. Как передает SAMAA TV, мужчина по имени Мохаммад Закрия Хан Сандей выиграл выборы на место генерального советника местного сельсовета.

Победителя на выборах случайно застрелили
Фото: samaa.tvsamaa.tv

По информации телеканала, вместе с ним победу одержали еще несколько политиков из того же округа. Отпраздновать победу политики решили вместе, устроив "праздничную стрельбу". В итоге одна из шальных пуль попала в Хан Сандея, в результате полученных травм мужчина скончался.

При этом SAMAA TV отдельно отмечает, что полиция находилась рядом с местом "праздничной стрельбы", но не предприняла никаких мер.

Ранее сообщалось, что на выборах в местный совет в селе Бихар, находящемся в индийском округе Джамуи, победил политик, который умер за две недели до голосования. О казусе стало известно во время церемонии, на которой представители избиркома и местных властей вручали победителям официальные удостоверения о результатах голосования.

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