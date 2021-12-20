Полицейские обнаружили тайник в гараже кассирши из Ачинска Анны Григорьевой, подозреваемой в краже 22,5 млн рублей из отделения «Альфа-Банка». Об этом сообщает МВД России.

«При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей», - сообщили в полиции.

В квартире Анны Григорьевой и ее родственников нашли еще 180 тысяч рублей.

Следователи также изъяли принадлежащий подозреваемым автомобиль.

Напомним, что в начале декабря Анна Григорьева забрала из кассы 15 млн рублей, 49 тысяч евро и 49 тысяч долларов, после чего ушла с работы. Через несколько дней ее мать пришла в полицию с заявлением о пропаже дочери, поскольку не могла с ней связаться. Григорьеву разыскивали с 7 декабря, однако 14 декабря она сама явилась в отделение полиции без денег.

На допросе она заявила, что совершила кражу, находясь под давлением неназванных лиц, а средства передала вымогателям.