Россиянин, убивший жену и тещу в квартире на юге Москвы, использовал в качестве орудия тяжелый тупой предмет. Подробности двойного преступления раскрыл телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, у супругов начался конфликт, в который вмешалась 85-летняя мать женщины. После этого подозреваемый расправился с обеими родственницами и скрылся. Позднее его задержали.

По словам соседей, муж и жена часто ссорились и собирались развестись. У них есть четыре дочери. По некоторым данным, мужчина убил женщин на глазах у 10-летней девочки, после чего та выбежала из квартиры.

Задержанного доставили на допрос в СК, ему собираются предъявить обвинение и избрать меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК России («Убийство двух лиц»), сообщила представитель ведомства Юлия Иванова.