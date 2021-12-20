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1 час назад

Раскрыты подробности двойного убийства жены и тещи в Москве

Россиянин, убивший жену и тещу в квартире на юге Москвы, использовал в качестве орудия тяжелый тупой предмет. Подробности двойного преступления раскрыл телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, у супругов начался конфликт, в который вмешалась 85-летняя мать женщины. После этого подозреваемый расправился с обеими родственницами и скрылся. Позднее его задержали.

По словам соседей, муж и жена часто ссорились и собирались развестись. У них есть четыре дочери. По некоторым данным, мужчина убил женщин на глазах у 10-летней девочки, после чего та выбежала из квартиры.

Соседи рассказали о семье убитых на юге Москвы женщин

Задержанного доставили на допрос в СК, ему собираются предъявить обвинение и избрать меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК России («Убийство двух лиц»), сообщила представитель ведомства Юлия Иванова.

Ранее стало известно, что полиция задержала преступника, совершившего двойное убийство в квартире на Каширском шоссе. По предварительной версии, причиной преступления стал бытовой конфликт.

Происшествия,Видео,Юлия Иванова,РЕН ТВ,
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