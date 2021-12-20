Основатель Group-IB записал видео на случай своей смерти или ареста

Этот видеоролик он направил друзьям около года назад
Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB Илья Сачков около года назад записал видео, в котором предположил, что его могут арестовать или убить, пишет Forbes. Видеоролик он разослал друзьям и близким. По словам Сачкова, он замечал за собой слежку.
«Если вы видите это видео, значит меня убили или я сижу в тюрьме» — говорится в его ролике. Существование такого видео подтвердил журналист Андрей Лошак, который снимал Сачкова для своего сериала о хакерах.
Один из его друзей сообщил, что Сачков допускал, что его могут отравить, а перед арестом говорил и про обвинение в госизмене.
Group-IB занимается деятельностью в области IT- безопасности и предотвращением киберпреступлений.
Сачкову грозит до 20 лет лишения свободы. Подробности этого дела неизвестны. В окружении предпринимателя его арест связывают с публичным обвинением в адрес главы группировки Evil Corp. Максима Якубца.