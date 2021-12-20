Появились кадры особняка беглого экс-вице-премьера Крыма

Бывший вице-премьер Крыма Владимир Серов взял в аренду землю и построил огромный дом в Судаке. Об этом пишет РЕН ТВ, публикуя кадры с территории особняка.

Фото: ТАСС ТАСС

Серов стал фигурантом уголовного дела в 2019 году. Источники отмечали, что ему было предъявлено обвинение по части 5 статьи 291.1 УК РФ («Предложение посредничества во взяточничестве»). Бывший вице-премьер Крыма был объявлен в розыск. 18 декабря 2021 года стало известно, что Владимир Серов задержан в Краснодарском крае и будет доставлен в Крым.

При этом зарегистрирован Серов по-прежнему в Судаке, а его семья живет в особняке с видом на море и Генуэзскую крепость, отмечает РЕН ТВ.

«Дома никого нет. Жена, дети живут. Я проверяю отопление - все работает или нет», - рассказал рабочий, который вышел из особняка.

По данным издания, дом построен на земле, которую Владимир Серов взял в аренду в 2017 году. При этом срок аренды участка площадью 2450 кв. м. истекает лишь в 2056 году.

Общая площадь построенного Серовым дома около 400-500 кв. метров, заявил Россия24.pro риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

«Дом для прислуги с двумя гаражами общей площадью от 120-150 кв метров. Земельный участок 25-30 соток», - прокомментировал Бендриков видео с территории особняка.

Риэлтор оценил стоимость объекта в 40-50 млн. рублей.