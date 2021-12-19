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22 минуты назад

Источник назвал причину пожара на шахте в Кузбассе

Названа предварительная причина пожара на шахте им. Рубана в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Названа причина ЧП на шахте в Кузбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В угольном пласте началась окислительная реакция с участием кислорода из воздуха. Самовозгорание угля не произошло», — уточнил источник.

По его словам, в отдельных случаях самовозгорание угля приводит к развитию эндогенных пожаров, которые длятся до тех пор, пока не истощится уголь. Теоретически это может продолжаться тысячи лет.

Накануне в Кузбассе произошел пожар на шахте со 128 горняками под землей. Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, аварийная ситуация возникла в недействующей штольне в результате нагревания угольного пласта.

Пожар произошел на шахте с горняками в Кузбассе

По информации МЧС, поступил сигнал по срабатыванию датчиков, на место выехали четыре отделения горноспасателей. К настоящему моменту на поверхность выведено 120 горняков. Эвакуация продолжается.

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