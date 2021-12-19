Пожар произошел на шахте с горняками в Кузбассе

Пожар произошел на шахте им. Рубана в Кузбассе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как уточняется, из-за происшествия 128 горнорабочих выводят на поверхность. По данным Mash, в забое находится 130 человек. ТАСС пишет о 139 горняках.

Readovka со ссылкой на очевидцев сообщает, что к месту происшествия направили автобус военизированной горноспасательной части. Кроме того, местные жители заметили несколько машин реанимации.