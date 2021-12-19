В деле о краже кассиршей 23 млн рублей появился новый подозреваемый

Ачинский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Денису Григорьеву, мужу кассирши из Ачинска Анны Григорьевой, похитившей из банка 23 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Ачинский набат».
По данным следствия, Григорьев заставил жену похитить деньги — об этом подозреваемая рассказала в ходе допроса. Как выяснилось, Денис увлекался азартными играми и задолжал кредитным организациям около 770 тыс. рублей.
Ранее арестовали саму Григорьеву. Ачинский городской суд 16 декабря избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 24 дня, до 7 февраля 2022 года.
В начале декабря стало известно, что кассир банка в городе Ачинск Красноярского края похитила 22,5 млн рублей. Недостачу в отделении заметили спустя несколько дней. За это время 30-летняя Анна Григорьева пыталась свести счеты с жизнью, угрожала самоубийством своему супругу. Затем похитившая деньги пропала.