В деле о краже кассиршей 23 млн рублей появился новый подозреваемый

Ачинский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Денису Григорьеву, мужу кассирши из Ачинска Анны Григорьевой, похитившей из банка 23 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Ачинский набат».

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По данным следствия, Григорьев заставил жену похитить деньги — об этом подозреваемая рассказала в ходе допроса. Как выяснилось, Денис увлекался азартными играми и задолжал кредитным организациям около 770 тыс. рублей.

Ранее арестовали саму Григорьеву. Ачинский городской суд 16 декабря избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 24 дня, до 7 февраля 2022 года.