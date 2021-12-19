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31 минуту назад

Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин на юге Москвы

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин в квартире дома на Каширском шоссе. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе совместной работы следователей и сотрудников уголовного розыска в короткий срок личность и местонахождение подозреваемого 1969 года рождения установлены, и он задержан. В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним следственных действий», - рассказала Иванова.

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Ранее сообщалось, что вечером 19 декабря 2021 года в квартире жилого дома, расположенного на Каширском шоссе, были обнаружены тела двух женщин 1936 и 1972 годов рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных повреждений в области головы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования.

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