Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Москве

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин в квартире дома на Каширском шоссе. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

«В ходе совместной работы следователей и сотрудников уголовного розыска в короткий срок личность и местонахождение подозреваемого 1969 года рождения установлены, и он задержан. В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним следственных действий», - рассказала Иванова.

Ранее сообщалось, что вечером 19 декабря 2021 года в квартире жилого дома, расположенного на Каширском шоссе, были обнаружены тела двух женщин 1936 и 1972 годов рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных повреждений в области головы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования.