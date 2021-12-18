Задержан находившийся в розыске бывший вице-премьер Крыма

Бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова, который находился в розыске с апреля 2019 года, задержали в Краснодарском крае.

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«Серова, который находился в розыске, задержали в Краснодарском крае», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По некоторым данным, его должны доставить на полуостров в ближайшее время, сейчас Серова везут в Ростов-на-Дону.

Информация о возбуждении в отношении Серова уголовного дела по факту обещания или предложения посредничества во взяточничестве появилась в местных СМИ в апреле 2019 года, позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что бывший вице-премьер региона объявлен в розыск. Как уточнил Аксенов, уголовное дело могло быть связано с периодом, когда Серов занимал должность главы администрации Судака.

Серов занимал пост вице-премьера Крыма с июля 2017-го по март 2018 года. До этого он руководил администрацией Судака.

Ранее сообщалось, что в связи с делом против бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова руководство курортных администраций могут ждать отставки.