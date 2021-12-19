Российскую чиновницу задержали при передаче взятки

В Пензенской области правоохранители задержали сотрудницу администрации Каменского района, которая пыталась передать взятку вице-губернатору региона, сообщается на сайте регионального Следственного управления Следственного комитета России.

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По версии следователей, 16 декабря чиновница предприняла попытку передать вице-губернатору взятку в три миллиона рублей для того, чтобы он поспособствовал в ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации Каменского района, который объявили в начале декабря. Отмечается, что вице-губернатор отказался брать ее деньги. Действия подозреваемой пресекли полицейские, изъяв при этом денежные средства. Женщина признала свою вину в ходе допроса.