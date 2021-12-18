В Чите двухлетний ребенок умер после операции у стоматолога

СКР начал доследственную проверку по факту гибели двухлетнего ребёнка после операции в частной стоматологической клинике в Чите. Об этом сообщает Следственное управление по Забайкальскому краю.

«Опрошены родители пострадавшего ребёнка, руководство и персонал медицинского центра, изъяты и изучаются медицинские документы», - говорится в сообщении.

Следователи намерены назначить судебные экспертизы.

Трагедия произошла около месяца назад. В тот момент, когда мальчик находился под наркозом, желудочный сок попал в лёгкие и вызвал смерть, пишет «Чита.ру». Как рассказали в министерстве здравоохранения Забайкальского края, инцидент произошел в «Клинике Медикс».

«Что конкретно проводили в «Медиксе», не знаю, поскольку это не наша подведомственная медицинская организация. Но действительно в клиническую инфекционную больницу поступал ребёнок из частной медицинской организации», — рассказал сотрудник краевого минздрава.

Издание Zabnews со ссылкой на осведомленный источник пишет, что операция шла три часа. Пациента вывели из наркоза, но сам дышать он не мог. Его положили в реанимацию в состоянии комы. Ребёнок скончался 14 ноября, ему было 2 года.