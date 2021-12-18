Последствия ЧП на Северной верфи показали на видео

Пожар на заводе «Северная верфь» в Петербурге локализован. Спасатели продолжают работать на Корабельной улице, 6, где вечером в пятницу загорелся строящийся военный корабль «Проворный». Об этом передает "Петербургский дневник".

С огнем боролись 168 спасателей. На место приехали 42 пожарные машины. С огнем спасатели боролись более 4 часов. Возгорание началось в 18:22, а локализовать пожар удалось в 22:49.