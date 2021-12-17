Подросток получил ранение в сердце в драке с мигрантами под Калугой

Около 20:00 16 декабря в Боровском районе Калужской области в результате конфликта у остановки в Ермолино на 16-летнего парня с ножом накинулся мигрант. Подросток получил проникающее ранение сердца. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.
Приезжего уже задержали. В отношение 20-летнего иностранца следственными органами возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Кроме того, были установлены личности еще четырех граждан, участвовавших в инциденте.
Пострадавшего подростка на вертолете санавиации доставили в Калугу. Его прооперировали и сейчас он находится в больнице.
По словам тети подростка, которые приводит «Подъем», Даниил находится в тяжелом состоянии в реанимации, он до сих пор не приходил в себя.
«Моему племяннику зашили сердце. У него сзади проникающее ранение в сердце. Как и что произошло, я не знаю, но сестра говорит, что они с друзьями проходили мимо, а эти нерусские избивали какого-то парня и он уже не подавал признаков жизни. Ребята подошли этого парня оттащить и вот...», — приводятся в материале слова тети подростка.
Отметим, что одной из версий инцидента также был конфликт из-за девушки, но следователи эту информацию опровергли.
По словам родственницы Даниила, после случившегося жители Ермолино планирую организовать народный сход у администрации.
«Потому что надоело. У нас здесь очень много приезжих. У нас завод, и их сюда привозят автобусами. Давно пора собрать какое-то собрание и хотя бы на местном уровне их ограничить. Это же не просто драка — у людей были ножи. И как надо ударить, чтобы проникающее?»
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.