Подросток получил ранение в сердце в драке с мигрантами под Калугой

«Потому что надоело. У нас здесь очень много приезжих. У нас завод, и их сюда привозят автобусами. Давно пора собрать какое-то собрание и хотя бы на местном уровне их ограничить. Это же не просто драка — у людей были ножи. И как надо ударить, чтобы проникающее?»