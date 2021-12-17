Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении председателя совета директоров банка БКФ Ольги Миримской. Как сообщил Business FM ее адвокат Александр Чернов, 16 декабря его подзащитной было предъявлено обвинение в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в отношении следователя СКР Юрия Носова.

«Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, она якобы заплатила следователю Юрию Носову в 2016 году 3 млн 250 тысяч рублей за выполнение следственных действий по розыску ее малолетней дочери Софии», — сказал адвокат. По его словам, Миримская вину не признала. «Давая показания, она заявила, что никакой взятки не давала и искренне благодарна председателю СК Александру Бастрыкину за помощь в возвращении ее дочери», — подчеркнул защитник.

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СК вышел в Басманный суд с ходатайством об аресте Миримской. Заседание назначено на 12:30, следует из картотеки суда.

Следственный комитет России в 2015 году по заявлению Ольги Миримской возбудил уголовное дело по статье 127.1 УК РФ («торговля людьми») о похищении ее дочери Софии, рожденной от суррогатной матери. В нем фигурировали пятеро человек, в том числе бывший гражданский муж Миримской Николай Смирнов, который выступил в качестве донора для зачатия ребенка.

В ноябре 2016 года СК сообщил о возвращении полуторагодовалой Софии матери. По информации ведомства, находящуюся в федеральном розыске суррогатную мать Светлану Безпятую задержали 21 октября 2016 года на территории Северного Кипра Турецкой Республики после незаконного пересечения госграницы. Вместе с ней была маленькая София. 1 ноября 2016 года решением органов власти Турецкой Республики Северного Кипра ребенок доставлен в Москву и передан Ольге Миримской.

Расследование дела о похищении ребенка было завершено в 2020 году. Однако Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение. После этого заочно арестованный Смирнов был снят с международного розыска, дело в отношении остальных фигурантов тоже прекратили.

Александр Чернов отметил, что Миримская расценивает возбуждение дела «как месть со стороны ее бывшего сожителя, совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова, и попытку забрать ее шестилетнюю дочь». Она полагает, что к возбуждению дела может иметь отношение бывший муж, экс-топ-менеджер ЮКОСа, управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович, с которым у Миримской трое совместных детей.

«Несмотря на то что они давно развелись, они все еще делят имущество. А недавно Голубович подал иск о разделе драгоценностей Ольги, приобретенных в период их брака, в Головинский суд Москвы», — рассказал Чернов.

При этом защитник добавил, что 16 декабря в ходе следственных действий по делу о даче взятки следователи изъяли все драгоценности его подзащитной.

«В настоящее время в различных гражданских и уголовных делах против Миримской участвуют одни и те же адвокаты Смирнова и Голубовича, которые, судя по всему, объединились», — заключил юрист.

Свердловский областной суд оштрафовал бывшего заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплёва на 20 млн рублей по делу о взятке экс-главе УМВД Екатеринбурга генерал-майору Игорю Трифонову. Об этом сообщил «Коммерсант». В сентября 2021 года Ленинский районный суд назначил Коноплёву 5 лет условно, а просьбу прокуратуры о штрафе он отклонил. Ведомство оспорило это решение.

Следствие установило, что в 2015 году Коноплёв передал возглавлявшему тогда екатеринбурское управление МВД Трифонову 7,5 млн рублей в качестве вознаграждения за возбуждение незаконного уголовного дела по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала» на сумму 146 млн рублей. Сам Коноплёв свою вину признал и подписал досудебное соглашение о сотрудничестве.

Дело Трифонова суд начал рассматривать 29 ноября. В отличие от Коноплёва, полицейский вины не признал. По его мнению, уголовное преследование связано с нежеланием Трифонова давать показания на бывшего главу ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина, который сейчас руководит главком в Воронежской области.

«Естественно, оговаривать себя и своих коллег я не счёл возможным»,— заявил Трифонов.

Всеволожский городской суд Ленинградской области арестовал на два месяца бывшего председателя совета директоров "Леноблбанка" Александра Попова. Мужчине предъявлено обвинение в хищении более 200 млн рублей незадолго до отзыва лицензии у банка в 2015 году, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"[Попову] избрано заключение под стражу сроком на два месяца", - рассказал источник.

Попова задержали в Москве, где он постоянно проживал и был зарегистрирован. Источник в органах сообщал ТАСС, что экс-банкира изобличили в особо крупном мошенничестве. С мая по октябрь 2015 года, в преддверии отзыва у банка лицензии, Попов организовал подписание кредитных договоров и иных сопутствующих документов между "Леноблбанком" и двумя коммерческими структурами, ООО "Конкорд" и ООО "Стройэксперт", на общую сумму 201 млн рублей. Первая фирма получила четыре кредита на 64 млн рублей, вторая - два кредита на 137 млн рублей. В реальности, как считает следствие, эти деньги были похищены.

У 11 бывших сотрудников и акционеров банка, в том числе у экс-председателя правления (брата задержанного), были проведены обыски и изъяты электронные носители информации. По эпизодам преступлений возбуждено как минимум два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у "Леноблбанка" 16 октября 2015 года. В сообщении Банка России отмечалось, что организация проводила высокорискованную кредитную политику, а ее деятельность была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. В результате исполнения требований надзорного органа по формированию резервов, адекватных принятым рискам, банк полностью утратил капитал.

Позднее сообщалось, что объем выплат вкладчикам "Леноблбанка" составит около 4,9 млрд рублей, за возмещением могут обратиться 8,3 тыс. клиентов. В ноябре 2015 года ЦБ подал иск о банкротстве организации. По величине активов, согласно данным регулятора, "Леноблбанк" занимал на 1 октября 2015 года 301-е место в банковской системе РФ.

Генпрокуратура направила в суд дело бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму более 46 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в Генпрокуратуре, Власов числится участником преступной группы известного в Молдавии политика и предпринимателя Плахотнюка. По версии следствия, в 2013 году группа бизнесменов-мошенников под предводительством Владимира Плахотнюка создали преступную так называемую «молдавскую схему» по выводу средств из России через принадлежащую одному из участников банды компанию. За несколько лет только с помощью Власова, который аккумулировал украденные средства на счетах «Балтики» и «Индустриального кредита», им удалось вывести за рубеж 46 миллиардов рублей. Всего же, по данным правоохранительных органов, они вывели 1,3 миллиарда долларов. Украденные соедства затем распределяли со счетов Moldindconbank в пользу заграничных юрлиц по подложным решениям молдавских судов.

Всего через молдавский банк вывели, как полагает следствие, около 500 млрд руб. Сообщается, что в валютных операциях участвовал целый ряд деятелей российского банковского сектора.

Олега Власова задержали в мае прошлого года. Ранее его уже арестовывали по другому делу — в 2018 году его заподозрили в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 Уголовного Кодекса). По версии следствия, НПФ «Первый русский пенсионный фонд», которым руководил бизнесмен, вкладывал средства в ипотечные сертификаты участия по сильно завышенной стоимости. Таким образом Власов похитил 1,3 миллиарда руб.

При этом, как пишет газета «Коммерсант», адвокат Власова сообщил, что был нарушен процессуальный порядок: ни он, ни сам финансист не получили от прокурора перед направлением дела в суд копии обвинительного заключения, как это предусмотрено законом.

12 марта Тверской районный суд Москвы вынес первый обвинительный приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей по «молдавской схеме». Директору казначейства молдавского банка Moldindconbank Елене Платон назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. По данным суда, она причастна к выводу из страны более 126 миллиардов рублей.

В Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о пропаже 3 млрд рублей из кассы Констанс-банка задержали бизнесменов Тимура и Эльдара Дыговых. Днём ранее сотрудники ФСБ в рамках того же дела задержали бывшего владельца банка Александра Ебралидзе. Деньги со счетов организации пропали ещё в 2016 году, причём заявление в полицию о пропаже средств подал сам Ебралидзе.

Александр Ебралидзе основал Констанс-банк в 1993 году, но в 2012 году на несколько лет вышел из состава контролирующих акционеров. После него банк перешёл под контроль семье Дыговых. Эльдар Дыгов с 2003 года занимал пост председателя правления банка. Кроме того, Эльдар и его мать Эльвира Дыгова стали владельцами компании М.Д.Т., которой принадлежало 99% акций кредитной организации. Брат Эльдара, Тимур Дыгов, стал сотрудником банка в 2013 году. Контроль над банком Ебралидзе вернул в 2016 году — незадолго до того, как Центробанк выявил там недостачу 3 млрд рублей. Ебралидзе, чьё состояние оценивалось в разное время в $300–500 млн, написал заявление в полицию.

«Я закрою вопрос, хотя не имею отношения к проблеме», — заявлял тогда бизнесмен.

Однако в августе 2016 года у банка отозвали лицензию и признали его банкротом. Выплаты по вкладам и конкурсное управление взяло на себя Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Через три года, в 2019-м, АСВ потребовало 3 млрд рублей у Эльдара Дыгова. В 2020 году суд признал его банкротом. Были претензии у организации и к Ебралидзе — за месяц до начала процедуры банкротства банка предприниматель снял с собственного счета 42,6 млн рублей. В том же 2019 году суд обязал бизнесмена вернуть средства.

По информации «Фонтанки», финансовые проблемы Ебралидзе не ограничиваются делом Констанс-банка. В 2020 году банк «Санкт–Петербург» через суд добился признания несостоятельным актив бизнесмена «Елисеев палас отель», задолжавший банку 5,5 млрд рублей. По решению суда банку отошли 9,99% акций принадлежащего Ебралидзе отеля «Талион», выступавшего поручителем по кредиту. Кроме того, бизнесмена обязали выплатить 324,8 млн рублей задолженности. В 2021 году арбитраж взыскал с предпринимателя 5,5 млрд рублей.

Кроме того, госкорпорация ВЭБ.РФ пытается возместить миллиардные вложения в производственный бизнес Ебралидзе под Тверью.

Банк "Траст" предъявил на Кипре новые требования к Дмитрию и Алексею Ананьевым на сумму около €315 млн в связи с незаконным выводом активов из Промсвязьбанка и Автовазбанка. Об этом говорится в сообщении "Траста".

"Банк непрофильных активов "Траст" предъявил на Кипре новые требования к Дмитрию и Алексею Ананьевым на сумму около €315 млн в связи с предполагаемым незаконным выводом активов из ПАО "Промсвязьбанк" и АО "Автовазбанк". Таким образом итоговая сумма заявленных требований к ним на Кипре составляет €586 млн", - отмечается в сообщении.

По информации "Траста", мошеннические действия, как предполагается, были совершены с помощью сети компаний специального назначения (SPV, от англ. special purpose vehicle), которую контролировали братья Ананьевы.

В частности, новый иск "Траста" касается мошеннических схем, реализованных в Промсвязьбанке и Автовазбанке, которые были обнаружены после предъявления первоначального иска. Так, исковые требования основаны на семи эпизодах предполагаемого мошенничества в рамках выдачи кредитов компаниям Delvenisto (€74 млн), Klirinaso (€68 млн), Fivolsenso (€65 млн), ООО "Финанс Инвест" (€65 млн), Dimoresa (€29 млн), ДВП (€7 млн) и АО "ТД "Михайловский" (€7 млн).

Так, Промсвязьбанк и Автовазбанк выдавал этим компаниям необеспеченные или недостаточно обеспеченные кредиты, которые в итоге не были погашены полностью или в большей их части. В 2017 году это привело к финансовому краху Промсвязьбанка и Автовазбанка, отметили в "Трасте".

"Мы продолжаем выявлять новые эпизоды вывода средств в рамках дела братьев Ананьевых. Наша задача - разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и вернуть выведенные активы. Новые требования заявлены в дополнение к уже поданному банком на Кипре иску против братьев Ананьевых и их жен на €271 млн", - цитирует пресс-служба слова президента - председателя правления "Траста" Александра Соколова.

Требования банка будут рассмотрены в рамках судебного разбирательства в Окружном суде города Лимассола на Кипре.

В пресс-службе "Траста" также добавили, что расследование еще не завершено, и могут быть предъявлены новые исковые требования.

Дело Ананьевых

По версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить управление Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ РФ нарушений при кредитовании, вовлекли в преступную группу восьмерых бывших сотрудников банка и иностранца для хищения денег. По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники перевели деньги нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "Промсвязькапитал", PSB Finance S.A. UNDT, деятельность которых контролировалась Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была фиктивной.

После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд рублей и $505,6 млн соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку. Таким образом, в течение нескольких часов на Кипр были выведены 87,2 млрд рублей. В последующем Ананьевы организовали легализацию этих денег. Братья находятся в международном розыске.

Суд вынес приговор российскому банкиру Владимиру Гудкову, который похитил из Инвестторгбанка, в котором являлся председателем правления, более семи миллиардов рублей. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Экс-банкира заочно приговорили к семи годам колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Однако в настоящее время россиянин скрывается в Монако. Власти княжества отказали Генеральной прокуратуре в экстрадиции.

Уголовное дело против Гудкова было возбуждено в 2016 году, а в 2017 он был объявлен в международный розыск. В 2018 году бывшего председателя правления задержали на его вилле в Монако и поместили под арест, предшествующий экстрадиции, который продлился всего несколько месяцев. Запросы на выдачу были отклонены, финальное решение по этому вопросу принял князь Альбер II.

Заочный процесс над обвиняемым в особо крупном мошенничестве начался в июне 2020 года в Тушинском районном суде Москвы. Защита россиянина отказалась комментировать вынесенный приговор.

Подельницы Гудкова получили наказание. В 2016 году Арбитражный суд обязал его заместительницу Нину Шурмину вернуть 3,6 миллиарда рублей Инвестторгбанку, а в 2018 году Тушинский суд приговорил ее к трем годам условно. Экс-руководитель направления ипотечного кредитования Татьяна Зотина, директор департамента кредитных операций Ольга Зубкова и внештатный сотрудник банка Елена Лукьянова в 2019 году были осуждены на пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Финансовый управляющий бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова Любовь Киреева обратилась в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать экс-банкира кредитором двух стекольных заводов. Стоимость их долгов составляет 2,3 млрд рублей. Беджамов был признан банкротом в 2018 году. В 2015 году он бежал в Лондон — незадолго до того, как Центробанк России отозвал лицензию у Внешпромбанка, обнаружив дыру в активах организации размером более чем в 200 млрд рублей.

По данным РБК, заводы (Рузаевский в Мордовии и Буньковский в Подмосковье) — одни из крупнейших из ранее неизвестных активов Беджамова. Хотя сами предприятия находятся в процессе банкротства, а их долги неоднократно перепродавались, по мнению Киреевой, они остаются под контролем Беджамова через конкурсных управляющих. Ранее акции, а также имущество обоих объектов арестовывались по уголовному делу против экс-банкира.

В Рузаевском стекольном заводе (РСЗ) Беджамову по-прежнему принадлежит 25%, согласно данным СПАРК. Ещё 35% владеет аффилированная с ним Unifleet Technology Ltd. В Буньковском стекольном заводе (БЭЗ) у признанного банкротом бизнесмена — 87%.

РСЗ получил кредит в Сбербанке ещё в 2007 году, но не смог по нему расплатиться — так образовался долг в 2,3 млрд рублей. Второй завод — Буньковский — поручился по обязательствам Рузаевского завода и поэтому тоже отвечает по невыплаченному долгу. В 2014 году долг перекупила компания «СБК Стекло», позже уступившая его за 1,1 млрд рублей зарегистрированной на Британских Виргинских островах Creta Universal. В 2016–2017 годах Creta подала на банкротство обоих заводов и после запуска процедуры была внесена в реестр кредиторов с требованием на 2,3 млрд рублей.

Киреева отметила, что, по её мнению, Creta тесно связана с Беджамовым — компания была клиентом Внешпромбанка, а её бенефициарным владельцем значится Тена Степич. В 2014 году итальянский портал Positano News называл Степич «сотрудницей» Беджамова. Кроме того, Киреева указала в иске, что из переписки, полученной от Внешпромбанка, следует, что «Тена Степич ведёт личные дела Беджамова, касающиеся его имущества (яхты, виллы), бизнеса Wine Palace (винный бар в Монако) и личных вопросов».

В марте 2018 года конкурсным управляющим обоих стекольных заводов стал Владимир Сахаров из объединения арбитражных управляющих «Авангард». В апреле Creta переуступила права требования к заводам компании «Источник», которой владеет фирма «Замар инвест Лтд» с Маршалловых островов. Сумма сделки составила символическую сумму в €1, что в 30 млн раз меньше размера переданных прав требования.

«Передача прав требования в пользу компании "Источник" имела своей целью сокрытие имущества Беджамова от его кредиторов», — уверена Киреева.

Киреева сделала вывод, что Беджамов осуществляет процедуру контролируемого банкротства заводов. Она попросила суд отменить договор уступки прав требований, заключённый компаниями Creta и «Источник», а также признать Беджамова кредитором РСЗ и БЭЗ.

При этом, несмотря на банкротство и несколько смен кредиторов, оба завода продолжают работать. Рузаевский завод был остановлен в 2016 году, но в 2019 году его вновь запустили благодаря компании «Гласс декор». В июле 2020 года «Российская газета» писала, что с момента запуска завод произвёл 134,6 млн стеклянных бутылок более чем на 1 млрд рублей. В феврале 2021 года сайт Рузаевского муниципального района сообщил, что «Гласс декор» планирует построить новый стекольный завод на 2,3 млрд рублей. Буньковский завод также работает с «Гласс декором» — в 2020 году его выручка составила 290 млн рублей.