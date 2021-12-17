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16 минут назад

Бывшая участница списка Forbes задержана за взятку

В Москве по делу о даче взятки в особо крупном размере задержана бывшая владелица компании «Русский продукт Ольга Миримская, входившая в список Forbes. Следствие ходатайствовало об аресте, пишет РИА Новости.

Задержана бывшая участница списка Forbes
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой Ольги Миримской», - пояснил представитель пресс-службы Басманного суда Москвы.

По его словам, председателю совета директоров Банка корпоративного развития (БКФ) Ольги Миримской предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК). Ей грозит тюремное заключение на срок от восьми до пятнадцати лет или крупный штраф.

Также задержан следователь Юрий Носов, который вел в 2017 году дело, по которому Миримская выступала потерпевшей. Его подозревают в получении взятки от Миримской в виде машин Mitsubishi Outlander и Honda CRV, сообщили источники РБК.

В 2015 году Ольга Миримская занимала 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women. Тогда ее состояние оценивалось в $100 млн.

Ранее в Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан ведущий советник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин.

Происшествия,Ольга Миримская,Юрий Носов,Александр Лопатин,Министерство обороны,Forbes,РИА Новости,
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