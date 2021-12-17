Задержана бывшая участница списка Forbes

В Москве по делу о даче взятки в особо крупном размере задержана бывшая владелица компании «Русский продукт Ольга Миримская, входившая в список Forbes. Следствие ходатайствовало об аресте, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой Ольги Миримской», - пояснил представитель пресс-службы Басманного суда Москвы.

По его словам, председателю совета директоров Банка корпоративного развития (БКФ) Ольги Миримской предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК). Ей грозит тюремное заключение на срок от восьми до пятнадцати лет или крупный штраф.

Также задержан следователь Юрий Носов, который вел в 2017 году дело, по которому Миримская выступала потерпевшей. Его подозревают в получении взятки от Миримской в виде машин Mitsubishi Outlander и Honda CRV, сообщили источники РБК.

В 2015 году Ольга Миримская занимала 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women. Тогда ее состояние оценивалось в $100 млн.