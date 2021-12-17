Продюсеру ужесточат обвинение после смерти стоматолога

После смерти стоматолога следователи переквалифицируют уголовное дело в отношении продюсера Мурата Оганесяна, подозреваемого в нападении на медика. Причиной конфликта двух мужчин стало удаление зуба, который перед этим несколько раз пломбировали.

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По делу о нападении на стоматолога в Москве СК ужесточит статью.

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"В связи со смертью потерпевшего действия обвиняемого будут переквалифицированы следователями ГСУСК по Москве на ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", – сообщила представитель ведомства Юлия Иванова.

Эта статья предполагает до 15 лет лишения свободы (без отягчающих обстоятельств).

13 декабря 59-летний мужчина ударил ножом в живот врача столичной стоматологической клиники по адресу Ясный проезд, 6. Очевидцы инцидента вызвали скорую помощь и полицию. 41-летнего Джамала Адилова госпитализировали в тяжелом состоянии. ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МВД сообщал, что злоумышленника задержал участковый полиции. В то же время Telegram-канал "112" отмечал, что мужчина сам пришел к правоохранителям. Почти сразу была установлена личность нападавшего. Им оказался продюсер Мурат Оганесян.

"По предварительным данным, мужчина был недоволен результатом лечения и нанес ножевое ранение стоматологу", – отметил представитель МВД.

Оганесян якобы ходил в эту клинику на протяжении трех месяцев. Стоматолог-женщина несколько раз ставила ему пломбу на зуб. Но на приеме у другого врача медики решили этот зуб удалить – вырвал зуб Адилов. Вскоре после этого к медику пришел возмущенный пациент, пишет Telegram-канал Shot.

Директор продюсерского центра "Парадиз" Артур Гюлумян рассказал, что Оганесян работал "в группе компаний "Парадиз". Однако к продюсированию фильмов подозреваемый не имеет отношения. В разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" Гюлумян уточнил, что Оганесяну несколько лет назад пришлось покинуть должность из-за ментальных проблем.

"Он не был генеральным директором Продюсерского центра "Парадиз", он был руководителем другой группы компаний "Парадиз". Но, если я не ошибаюсь, то лет пять назад он по состоянию здоровья с психическими проблемами покинул группу компаний", – сообщил он.