В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину

До этого стало известно о задержании другой участницы Pussy Riot и муниципального депутата Басманного района Людмилы (Люси) Штейн. Алехину ранее признали виновной по статье "Подстрекательство к нарушению санитарных норм".

В течение года ей нельзя будет выходить из дома с 22.00 до 06.00, менять место жительства, работы или учебы без согласия соответствующего госоргана, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях. Кроме того, девушку обязали являться в специализированный надзорных госорган раз в два месяца для регистрации. Впоследствии суд отказался отправлять ее под стражу.