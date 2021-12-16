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1 час назад

В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину

В Москве задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, об этом ТАСС сообщил ее адвокат Даниил Берман.

В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину
Фото: ReutersReuters

"Алехину задержала полиция у ее дома, сейчас ее везут в отделение", — объяснил адвокат.

До этого стало известно о задержании другой участницы Pussy Riot и муниципального депутата Басманного района Людмилы (Люси) Штейн. Алехину ранее признали виновной по статье "Подстрекательство к нарушению санитарных норм".

В течение года ей нельзя будет выходить из дома с 22.00 до 06.00, менять место жительства, работы или учебы без согласия соответствующего госоргана, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях. Кроме того, девушку обязали являться в специализированный надзорных госорган раз в два месяца для регистрации. Впоследствии суд отказался отправлять ее под стражу.

Происшествия,Мария Алехина,Даниил Берман,ИТАР-ТАСС,
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