Участницу Pussy Riot Алехину задержали в Москве

Полицейские задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину возле ее дома в Москве. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Даниил Берман.

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"Алехину задержала полиция у ее дома, сейчас ее везут в отделение", - сказал он.

По словам адвоката, причина задержания неизвестна.

"Возможно, это как-то связано с задержанием Людмилы Штейн чуть ранее", - сказал он.

Полиция в четверг задержала муниципального депутата Людмилу Штейн и отвезла в ОВД "Тверское". Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, ее подозревают в административном правонарушении, связанном с пропагандой нацистской символики.

Штейн и Алехина ранее были приговорены к ограничению свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе этого года в Москве. Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм.