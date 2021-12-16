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15 минут назад

Полицейские задержали участницу Pussy Riot Алехину

Полицейские задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину возле ее дома в Москве. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Даниил Берман.

Участницу Pussy Riot Алехину задержали в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Алехину задержала полиция у ее дома, сейчас ее везут в отделение", - сказал он.

По словам адвоката, причина задержания неизвестна.

"Возможно, это как-то связано с задержанием Людмилы Штейн чуть ранее", - сказал он.

Полиция в четверг задержала муниципального депутата Людмилу Штейн и отвезла в ОВД "Тверское". Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, ее подозревают в административном правонарушении, связанном с пропагандой нацистской символики.

Штейн и Алехина ранее были приговорены к ограничению свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе этого года в Москве. Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм.

В Москве полиция задержала муниципального депутата Штейн

Согласно приговору, она не должна покидать место жительства с 22:00 до 06:00, менять постоянное место жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в них, выезжать за пределы Москвы без согласия специализированного государственного органа. Ей предписано два раза в месяц являться в уголовную исполнительную инспекцию.

Происшествия,Мария Алехина,Даниил Берман,МВД,ИТАР-ТАСС,
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