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40 минут назад

В Москве полиция задержала муниципального депутата Штейн

Полиция Москвы в четверг задержала муниципального депутата Людмилу Штейн, ее везут в ОВД "Тверское". Как сообщил ТАСС адвокат Даниил Берман, ему пока не известна причина задержания.

В Москве полиция задержала муниципального депутата Штейн
Фото: citizenshteyn / Facebookcitizenshteyn / Facebook

"Штейн получила уведомление из ФСИН о необходимости встать на учет как осужденная по "санитарному делу", и когда она отправилась выполнять эту задачу, то была задержана полицией. В настоящее время ее везут в ОВД "Тверское". Причины задержания нам пока не известны", - сказал адвокат.

Штейн ранее получила год ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе этого года в Москве. Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм.

Согласно приговору, она не должна покидать место жительства с 22:00 до 06:00, менять постоянное место жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в них, выезжать за пределы Москвы без согласия специализированного государственного органа. Ей предписано два раза в месяц являться в уголовную исполнительную инспекцию.

Происшествия,ФСИН,МВД,
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