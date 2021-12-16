В Москве полиция задержала муниципального депутата Штейн

"Штейн получила уведомление из ФСИН о необходимости встать на учет как осужденная по "санитарному делу", и когда она отправилась выполнять эту задачу, то была задержана полицией. В настоящее время ее везут в ОВД "Тверское". Причины задержания нам пока не известны", - сказал адвокат.