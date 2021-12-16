Кассиршу «Альфа-банка» Анну Григорьеву, которая похитила почти 23 млн рублей из отделения банка в Ачинске, арестовали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 24 дня», — заявила она.
Напомним, что в начале декабря Анна Григорьева забрала из кассы 15 млн рублей, 49 тыс. евро и почти такую-же сумму в долларах, после чего ушла с работы. Через несколько дней ее мать пришла в полицию с заявлением о пропаже дочери. Женщину разыскивали с 7 декабря, однако 14 декабря она сама явилась в отделение полиции без денег.
На допросе Григорьева заявила, что совершила кражу, находясь под давлением неназванных лиц, а средства передала вымогателям. Известно, что перед похищением кассирша пыталась свести счеты с жизнью и попала в больницу. По словам ее мужа, у нее были проблемы с психикой.