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42 минуты назад

Укравшую 23 миллиона рублей кассиршу арестовали

Кассиршу «Альфа-банка» Анну Григорьеву, которая похитила почти 23 млн рублей из отделения банка в Ачинске, арестовали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 24 дня», — заявила она.

Напомним, что в начале декабря Анна Григорьева забрала из кассы 15 млн рублей, 49 тыс. евро и почти такую-же сумму в долларах, после чего ушла с работы. Через несколько дней ее мать пришла в полицию с заявлением о пропаже дочери. Женщину разыскивали с 7 декабря, однако 14 декабря она сама явилась в отделение полиции без денег.

Появились подробности дела о краже кассиршей 23 млн

На допросе Григорьева заявила, что совершила кражу, находясь под давлением неназванных лиц, а средства передала вымогателям. Известно, что перед похищением кассирша пыталась свести счеты с жизнью и попала в больницу. По словам ее мужа, у нее были проблемы с психикой.

Происшествия,Видео,Анна Григорьева,Альфа-банк,
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