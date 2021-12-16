В Красноярском крае полицейские задержали кассира Альфа-банка Анну Григорьеву, подозреваемую в хищении с работы суммы, эквивалентной примерно 23 млн рублей. Женщину искали почти неделю, однако в итоге она сама пришла в полицию — сдаться правоохранительным органам её уговорила мать. В региональном ГУ МВД пока не раскрывают подробностей первого допроса, однако в местных СМИ появилась информация, что женщина рассказала о неких «вымогателях», которым она якобы отдала всю сумму. Возможным мотивом Анны могли быть долги: после её исчезновения журналисты выяснили, что муж Григорьевой был заядлым игроком и крупно задолжал букмекерам.

В Ачинске продолжается расследование уголовного дела о хищении крупной суммы денег: 30-летнюю Анну Григорьеву, кассира Альфа-банка, подозревают в том, что она вынесла с работы 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс. наличными. После этого женщина исчезла, однако спустя несколько дней сама пришла в полицию. Денег у неё не оказалось.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в МВД, на допросе Анна рассказала, что похищенные миллионы она отдала неким «вымогателям». Описать их внешность Григорьева якобы не смогла. В пресс-службе МВД по Красноярскому краю RT не смогли подтвердить эту информацию.

«Женщина действительно сама пришла в участок, об этом мы сообщали на сайте. Других сведений у нас нет и разглашать подробности дела не в интересах следствия», — отметили в пресс-службе.

Напомним, крупной суммы денег коллеги Григорьевой хватились только спустя три дня после пропажи и заявили в полицию. В тот же день мать кассира Альфа-банка пришла в МВД с заявлением об исчезновении дочери. Она и супруг пропавшей заявили, что Анна ушла из дома в ночь на 7 декабря и перестала выходить на связь.

Попытка самоубийства и записки родным

И момент кражи денег из банка, и дальнейшие передвижения Анны Григорьевой по городу зафиксировали камеры видеонаблюдения. Так, за день до своего «исчезновения» женщину госпитализировали после неудачной попытки суицида. Видеокамера, установленная в подъезде её дома, запечатлела 6 декабря, как её забирали врачи скорой.

Уже спустя пару часов после госпитализации Анна вернулась домой с мужем. Почему женщину, пытавшуюся свести счёты с жизнью, отпустили из медучреждения так быстро, сейчас разбираются правоохранительные органы.

В ту же ночь, в 03:05 по красноярскому времени, похожая на Григорьеву женщина снова попала в объектив камеры в подъезде, когда спускалась по лестнице, в руках она несла коробку. На следующий день выяснится, что эту же коробку работница Альфа-банка вынесла из хранилища ещё в конце рабочей недели — об этом свидетельствуют записи с камер наблюдения, которые сотрудники организации просмотрели только 7 декабря, когда поняли, что пропали деньги.

Мать Анны, обратившаяся в ачинское управление МВД на следующее утро после исчезновения дочери, показала полицейским записку, которую оставила Григорьева. В ней женщина признавалась в любви супругу, намекала, что хочет покончить с собой и просила за это прощения у родных.

«Простите, я так не могу. Я за эти годы тихо сходила с ума... Простите, родные, люблю вас. Деня, похороните меня рядом с тётей Таней, чтоб нам быть вместе. Друзья все мои, я вас очень люблю! Мам, не плачь только, ты самая лучшая моя», — говорится в письме Григорьевой, фото которого попало в соцсети после её исчезновения.

На работе коллеги Анны тоже нашли записку — в ней Григорьева просит прощения у начальницы и пишет, что её «вынудили» пойти на преступление. В послании говорится, что на женщину якобы много лет оказывали давление и угрожали и после «последнего раза» она не выдержала и решилась на кражу.

«Даша (предположительно, начальница Григорьевой Дарья Желаева. — RT), я не виновата, извините, что так, рассказать не смогла, я три года молчала, потому что мне угрожали. Ребята не знали, Света (коллега Григорьевой. — RT) не виновата, не наказывайте её, они сказали, что всё знают про мою семью, следили и заставляли так делать», — написала Анна.

В обеих записках нет никаких указаний на то, кто и за что угрожал кассиру и следил за её родными.

Муж-игроман или роман на стороне?

Пока правоохранительные органы разыскивали Григорьеву, дело обрастало новыми подробностями, а СМИ пытались угадать мотивы. В частности, выяснилось, что супруг Анны Денис был заядлым игроком и много времени проводил в букмекерских конторах, о чём свидетельствуют записи с камер наблюдения в одной из них.

Выяснилось также, что из-за пристрастия к азартным играм мужчина влез в долги. Только букмекерам он должен порядка 700 тыс. рублей. В новостных пабликах Ачинска в соцсетях пользователи высказывали предположение, что пойти на кражу женщину вынудили именно долги супруга.

Следователи убедили мужа Григорьевой пройти проверку на полиграфе. По данным местных СМИ, во время процедуры супруг кассира нервничал, рассказывая о событиях 3—7 декабря, что может говорить о том, что он говорит неправду.

Другая версия касается возможного романа Григорьевой на стороне. Эти предположения были вызваны кадрами из подъезда Анны, сделанные накануне её побега: на них женщину сопровождает неизвестный мужчина. Кроме того, соседи Григорьевой рассказали журналистам, что из квартиры Анны и её супруга в последнее время бывали слышны крики — в семье случались скандалы, причём, по данным очевидцев, кричал только муж Анны.

Эти подробности породили версию, что деньги Григорьева якобы могла украсть для любовника, надеясь сбежать к нему от погрязшего в долгах мужа-игромана.

Признание матери

Несмотря на то что мать Григорьевой сама пришла в полицию, чтобы сообщить о пропаже дочери, следователи предположили, что женщина скрывает информацию. Подозрения подтвердились: 14 декабря она призналась, что всё это время знала, где находится Анна.

«Оперативниками ещё раз были отработаны родственные и другие связи подозреваемой. Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о её местонахождении. Было принято решение ещё раз побеседовать с ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию», — говорится в сообщении на сайте красноярского управления МВД.

После явки с повинной пресс-центр МВД по Красноярскому краю опубликовал кадры с допроса женщины, при этом на видео показан только момент, когда следователь зачитывает Григорьевой её права, показания самой Анны не разглашаются.

Специалист по уголовному праву Вадим Кудрявцев считает, что, несмотря на имеющиеся сведения о том, что муж и мать Анны помогали ей скрываться от властей, к уголовной ответственности привлекать их, скорее всего, не будут.

«В статье 316 УК РФ («Укрывательство преступлений») есть примечание, согласно которому уголовная ответственность за укрывательство преступления не распространяется на супругов и ближайших родственников. Их могут допрашивать как свидетелей по уголовному делу, однако наказание им не грозит», — объясняет он RT.