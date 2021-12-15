СК потребовал арестовать собственника «Листвяжной»

Следственный комитет (СК) России потребовал арестовать задержанного собственника шахты «Листвяжная», председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева и трех других фигурантов уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СК, кроме Федяева, задержаны еще три фигуранта: генеральный директор СДС Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов. Все четыре фигуранта уголовного дела не признают свою вину.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании Федяева и нескольких топ-менеджеров «СДС-Уголь». Им вменяется часть 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и часть 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»).

Во вторник, 14 декабря, шахту «Листвяжная» посетил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.