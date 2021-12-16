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46 минут назад

Раскрыто возможное местонахождение уехавшей из России «золотой судьи» Хахалевой

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, названная в прессе «золотой судьей», улетела из России в Ереван еще 7 декабря. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Раскрыто возможное местонахождение «золотой судьи» Хахалевой
Фото: Россия 24 / YouTubeРоссия 24 / YouTube

Данные о ее возможном местонахождении раскрыла ФСБ на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), которая 15 декабря рассматривала вопрос о даче согласия на привлечение Хахалевой к уголовной ответственности. Спецслужбы установили, что она 7 декабря в 17:00 вылетела из Краснодара в Ереван, откуда не вернулась.

ВККС сочла неуважительной неявку Хахалевой на заседание, где решалась ее судьба, и в ее отсутствие разрешила председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину возбудить против нее уголовное дело по статьям о мошенничестве и служебном подлоге.

По данным СКР, Хахалева похитила более одного миллиона рублей. С 2016 по 2019 год судья отсутствовала на рабочем месте 128 рабочих дней. За 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год рассмотрела всего пять дел. При этом она вносила в табель ложные сведения о своем присутствии на работе.

Скандал с «золотой судьей» разразился 15 июля 2017 года после того, как в сети появилось видео со свадьбы ее дочери с сотрудником управления СКР по Краснодарскому краю. На праздничном мероприятии были звезды эстрады, в том числе Валерий Меладзе и Николай Басков. Праздник обошелся в два миллиона долларов. Затем в СМИ появилась информация, что судья Хахалева не обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом.

В ноябре 2018 года Хахалеву сняли с должности председателя коллегии, а в 2019 году новый председатель Краснодарского краевого суда отстранил ее от ведения судебных процессов.

Происшествия,Елена Хахалева,Валерий Меладзе,Николай Басков,Александр Бастрыкин,ФСБ,СКР,
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