в Петербурге у метро «Звездная» затопило паркинг. Видео

В Петербурге потеплению рады не все: в жилом комплексе «Две Столицы» у станции метро «Звёздная» затопило подземную парковку. Об этом сообщили сегодня ночью в группе «Наш Самсон/Московский район/Метро Звездная» во «ВКонтакте». Об этом передает "Петербургский дневник".
«Жители, спасайте свои машины!» – написала очевидица, опубликовав видео и фотографии из затопленного паркинга, где соседские машины сносит течением.
Жильцам пришлось в спешке вывозить свои автомобили на улицу. Как отмечается, винят неочищенный вовремя снег, который растаял и хлынул в паркинг.