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1 час назад

в Петербурге у метро «Звездная» затопило паркинг. Видео

В Петербурге потеплению рады не все: в жилом комплексе «Две Столицы» у станции метро «Звёздная» затопило подземную парковку. Об этом сообщили сегодня ночью в группе «Наш Самсон/Московский район/Метро Звездная» во «ВКонтакте». Об этом передает "Петербургский дневник".

«Жители, спасайте свои машины!» – написала очевидица, опубликовав видео и фотографии из затопленного паркинга, где соседские машины сносит течением.

Жильцам пришлось в спешке вывозить свои автомобили на улицу. Как отмечается, винят неочищенный вовремя снег, который растаял и хлынул в паркинг.

Происшествия,Видео,газета "Петербургский дневник",
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