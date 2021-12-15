в Петербурге у метро «Звездная» затопило паркинг. Видео

В Петербурге потеплению рады не все: в жилом комплексе «Две Столицы» у станции метро «Звёздная» затопило подземную парковку. Об этом сообщили сегодня ночью в группе «Наш Самсон/Московский район/Метро Звездная» во «ВКонтакте». Об этом передает "Петербургский дневник".