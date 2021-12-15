Кассирша «Альфа-банка» Анна Григорьева из Ачинска рассказала следователям на допросе, что отдала почти 23 млн рублей, похищенных из отделения, вымогателям. Об этом сообщает НТВ.

Женщина передала средства злоумышленникам, которые ей угрожали. При этом кассирша не смогла описать их внешность. Сейчас показания проверяются.

С 14 декабря Григорьева содержится в ИВС, но сегодня следователи собираются ходатайствовать об ее аресте.

Напомним, что в начале декабря Анна Григорьева забрала из кассы 15 млн рублей, 49 тысяч евро и почти такую-же сумму в долларах, после чего ушла с работы. Через несколько дней ее мать пришла в полицию с заявлением о пропаже дочери, поскольку не могла с ней связаться. Женщину разыскивали с 7 декабря, однако 14 декабря она сама явилась в отделение полиции без денег.