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31 минуту назад

Укравшая 23 миллиона рублей кассирша объяснила исчезновение денег

Кассирша «Альфа-банка» Анна Григорьева из Ачинска рассказала следователям на допросе, что отдала почти 23 млн рублей, похищенных из отделения, вымогателям. Об этом сообщает НТВ.

Женщина передала средства злоумышленникам, которые ей угрожали. При этом кассирша не смогла описать их внешность. Сейчас показания проверяются.

С 14 декабря Григорьева содержится в ИВС, но сегодня следователи собираются ходатайствовать об ее аресте.

Напомним, что в начале декабря Анна Григорьева забрала из кассы 15 млн рублей, 49 тысяч евро и почти такую-же сумму в долларах, после чего ушла с работы. Через несколько дней ее мать пришла в полицию с заявлением о пропаже дочери, поскольку не могла с ней связаться. Женщину разыскивали с 7 декабря, однако 14 декабря она сама явилась в отделение полиции без денег.

На допросе женщина заявила, что совершила кражу, находясь под давлением неназванных лиц. Известно, что перед похищением Григорьева пыталась свести счеты с жизнью и попала в больницу. Ее муж утверждал, что у нее были проблемы с психикой.

Стало известно о жизни кассирши после кражи миллионов

Происшествия,Видео,Анна Григорьева,Альфа-банк,
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