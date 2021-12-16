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18 минут назад

В Москве мошенники положили на карту 4 млн рублей купюрами "банка приколов"

Аферисты нашли столичные банкоматы, которые принимают билеты "банка приколов", и украли с их помощью без малого 4 млн рублей. Об этом сообщает издание Life.ru.

Мошенники внесли на карту 4 млн рублей купюрами «банка приколов»
Фото: ReutersReuters

Узнав, что ненастоящие деньги могут быть приняты за настоящие, злоумышленники нашли банкоматы, у которых есть такая уязвимость. Затем раздобыли 3 млн 800 тысяч рублей фальшивыми купюрами и положили их на карту. Большую часть уже настоящих денег сняли в Москве, еще 400 тыс. обналичили в Санкт-Петербурге. Двоих мошенников выследили по камерам и уже задержали. Автора аферы ищут.

Ранее хакерская группировка MoneyTaker впервые с 2018 года сумела выкрасть денежные средства одного из российских банков, на сумму около полумиллиарда рублей. Деньги были украдены через автоматизированное рабочее место клиента Банка России (АРМ КБР), программное обеспечение Центробанка, которое позволяет осуществлять управление корреспондентским счетом банка.

Происшествия,Криминал,Центральный банк России,
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