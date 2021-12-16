Мошенники внесли на карту 4 млн рублей купюрами «банка приколов»

Аферисты нашли столичные банкоматы, которые принимают билеты "банка приколов", и украли с их помощью без малого 4 млн рублей. Об этом сообщает издание Life.ru.

Узнав, что ненастоящие деньги могут быть приняты за настоящие, злоумышленники нашли банкоматы, у которых есть такая уязвимость. Затем раздобыли 3 млн 800 тысяч рублей фальшивыми купюрами и положили их на карту. Большую часть уже настоящих денег сняли в Москве, еще 400 тыс. обналичили в Санкт-Петербурге. Двоих мошенников выследили по камерам и уже задержали. Автора аферы ищут.