Более 20 самолетов «заминировали» в Шереметьево

Меры безопасности усилили в аэропорту Шереметьево после поступившего сообщения о минировании свыше 20 самолетов. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва Денис Гришкин / АГН Москва

Уточняется, что на электронную почту аэропорта пришло анонимное сообщение о минировании 21 лайнера.

— В настоящее время усилены меры безопасности, — рассказал собеседник ТАСС.

По его словам, эвакуация не проводится, аэропорт работает в штатном режиме. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и кинологи.