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22 минуты назад

Газопровод загорелся на Ставрополье

В Кочубеевском районе Ставропольского края вечером 14 декабря произошел прорыв и факельное возгорание газопровода, расположенного между хутором Усть-Невинским и станицей Беломечетской. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

«В 20:25 в управление поступила информация от ЕДДС Кочубеевского муниципального округа о том, что в результате прорыва газопроводной трубы произошло факельное горение», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Отмечается, что инцидент произошел на трубе диаметром 500 миллиметров. На данный момент на месте работают 21 спасатель и восемь единиц техники. По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, угрозы близлежащим населенным пунктам нет. К месту возгорания также выехал начальник ведомства по региону — генерал-лейтенант Владимир Кий. Дальнейшая информация уточняется.

Происшествия,Видео,МЧС,
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