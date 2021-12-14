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1 час назад

Почему укравшая 20 млн рублей кассирша пришла в полицию

Кассирша одного из банков в Ачинске Красноярского края, укравшая более 20 млн рублей, сама пришла в полицию по просьбе матери. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию поступило сообщение от руководителя банка о хищении 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс., принадлежащих учреждению. Полицейские установили, что к этому причастна кассир 1991 года рождения. В этот же день от ее матери поступило сообщение о пропаже дочери. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

В ходе разбирательства оперативники отработали родственные и другие связи подозреваемой.

"Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении. Было принято решение еще раз побеседовать ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию", - сказала Волк.

В настоящее время кассир находится в отделе полиции МО МВД России "Ачинский", с ней работают сотрудники ОВД, выясняются все обстоятельства случившегося.

Появилось видео кражи кассиром 15 млн рублей из банка в Ачинске

ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видеозапись с камер видеонаблюдения из офиса банка в Ачинске, откуда были похищены 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро.

МВД опубликовало кадры хищения кассиром банка в городе Ачинске Красноярского края крупной суммы денег. Предполагается, что женщина забрала из кассы больше 15 млн рублей и скрылась.

«В дежурную часть МО МВД России «Ачинский» поступило сообщение от руководителя кредитно-кассового офиса финансовой организации о том, что неустановленное лицо совершило хищение 15 миллионов рублей, 49 тысяч 500 долларов и 49 тысяч 200 евро, принадлежащих учреждению», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Полицейскими установлено, что к совершению преступления причастна 30-летняя кассир кредитно-кассового офиса. В этот же день от ее матери поступило сообщение о пропаже дочери.

Как рассказала «Комсомольской правде» руководитель организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» Оксана Василишина, перед тем, как исчезнуть, кассир Анна Григорьева оставила записку родным, в которой якобы попрощалась с ними. Также известно, что Анна ушла из дома в три часа ночи, а наутро стало известно о пропаже денег в банке.

Следователями возбуждено уголовное дело о присвоении средств. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

Экс-коллеги рассказали о кассире банка, укравшей 23 млн рублей

Бывшие коллеги кассира одного из Ачинских банков Анны Григорьевой, которая пропала после кражи почти 23 млн. рублей, никогда не замечали странностей в ее поведении. Одна из них рассказала «Газете.Ru», что она была веселой и отзывчивой.

«Работала год назад в одном коллективе с ней, отношения были только рабочие. На тот момент никаких странностей в поведении не замечала, веселая и отзывчивая девушка. Суицидальных наклонностей тоже не было замечено», — рассказала Ольга.

Другая знакомая Григорьевой Яна также отзывается о ней в положительном ключе.

«Пять лет назад работали вместе пару месяцев. Больше контактов с ней не имели. На личные темы не общались. Поведением она не отличалась от других сотрудников. Была ответственна в работе. Никогда бы не подумала, что с ней такое может случиться», — рассказала бывшая коллега женщины.

Собеседница издания добавила, что не замечала за Григорьевой и суицидальных наклонностей: «Была абсолютно обычным человеком. С головой всегда все в порядке было».

Бывшая коллега Григорьевой Евгения в свою очередь заявила изданию, что вообще не верит в причастность женщины к краже.

«Мы с ней работали в 2015 году, ничего подобного (странного поведения и суицидальных наклонностей — прим. «Газета.Ru») не замечала за ней в тот период. И, если честно, в кражу не верю. Если верить слухам, она ночью ушла из дома и не вернулась. Вряд ли она таким образом хотела скрыться. Тем более в банке довольно дружный коллектив, хорошая руководительница, которая тоже обеспокоена ее пропажей. А если предположить, что она украла сумму, то, наверное, начальница бы не так душевно за нее переживала», — предположила собеседница издания.

СМИ нашли странности в деле сбежавшей с 15 млн рублей кассирши в Ачинске

Кассир Анна Григорьева, укравшая из банка больше 15 млн рублей, пыталась покончить с собой и исчезла только спустя четыре дня после совершенного преступления.

Последний раз на работе Анна Григорьева была 3 декабря, на снятом в этот же день видео видно, как кассир открывает сейф и вытаскивает из него коробку с деньгами. Однако в банке пропажу заметят лишь спустя четверо суток.

«Кассир не может заходить в кассу один и открывать кассу один не может. И сдавать кассу они [два кассира] должны каждый день, утром и вечером. Абсолютно все происходит под камерами. А тут четыре дня никто ничего не замечал, ни руководство, ни второй кассир», – заявил порталу NGS.ru источник, знакомый с работой в банке.

Официальный представитель «Альфа-Банка», в филиале которого и произошла кража, заявил, что компания не будет давать никаких комментариев по этой истории.

СМИ посчитали за странность и то, что кассир пропала спустя несколько суток после кражи, а в день преступления она спокойно вернулась домой.

По информации Shot, муж пропавшей, Денис, утверждает, что вечер 3 декабря и весь следующий день они с женой провели дома. А 5 числа, в воскресенье, Анна попыталась покончить с собой, после чего ее увезли на скорой помощи. Канал публикует две записки, которые женщина якобы написала перед смертью.

В первой написано: «Родные мои, любимые, самые мои дорогие, словами не просто передать, как я вас люблю, простите, что так не могу... Мамуля, папуля, Юляша, Вика, Комарик, простите. Я за эти годы тихо сошла с ума. Простите, но так не могу. Деня, я так тебя люблю, спасибо тебе за все, извини, но рассказать не смогла. Мама, береги папу и пройдите обследование. Юляша, а ты береги родителей. Вика, не бросай Дениса и моих любимых ребятишек. Простите, родные, люблю Вас. Деня, похороните меня рядом с тетей Таней, чтобы нам быть вместе. Друзья все мои, я вас очень люблю! Мам, не плачь только, ты самая лучшая моя».

Вторая записка, предположительно, адресована кому-то на работе.

«Даша, я не виновата и у меня не было другого выхода, извините, что так, рассказать не смогла, я три года молчала, потому что мне угрожали. Ребята не знали, и Света не виновата, не наказывайте ее, они сказали, что все знают про мою семью, следили и заставляли так делать. Простите меня, я вас, ребята, всех люблю, но дальше после последнего раза больше не смогла».

Факт попытки суицида подтвердил редакции NGS24.RU официальный источник, знакомый с ситуацией.

6 декабря, по данным Shot, Анна вернулась из больницы домой и до вечера находилась там с мужем. По данным СМИ, в тот день к супругам приезжали сразу несколько родственников.

В ночь на 7-е в 03:50 камера в подъезде сняла, как некто спускается по лестнице, прикрывая лицо.

В 11 утра 7 декабря мама Анны заявляет в полицию об исчезновении дочери. По словам родных, она ушла из дома, пока муж спал. Также мама женщины обратилась за помощью к волонтерам-поисковикам. Те объявили сбор добровольцев, распространили ориентировки по соцсетям.

Муж кассира банка из Ачинска, укравшей 23 млн руб., провалил проверку на полиграфе

Кассир банка в городе Ачинск Красноярского края Анна Григорьева украла, по предварительным данным, 23 млн. рублей, ее мужа Дениса проверили на детекторе лжи. Об этом сообщает издание «ИА Запад24».

30-летнюю женщину подозревают в краже крупной суммы из отделения «Альфа-банка».

Супруг на полиграфе утверждал, что в пятницу, 3 декабря, его жена как обычно пришла домой с работы. В течение следующего дня Анна отдыхала. В воскресенье, по его словам, женщина пыталась покончить с собой, после чего ее забрали в медучреждение. 6 декабря супруга настояла, чтобы ее забрали из больницы. Как уточнил Денис, в ночь на 7 декабря жена пропала.

Когда процедура на полиграфе закончилась, эксперты засомневались в правдивости слов Дениса. Появились подозрения, что мужчина проговаривал заученный текст. Оказалось, что у мужа пропавшей кассирши были перебои с сердцебиением, а также сбивалось дыхание. Данные показатели могут свидетельствовать, что допрашиваемый врал. Следственные действия в связи с пропажей Анны продолжаются.

В деле пропавшей с 23 млн рублей кассира банка появился новый фигурант

Полиция подозревает, что в истории с похищением 23 млн рублей кассиршей банка в Ачинске может быть замешан её племянник. Подозрение на молодого человека упало после выявленных нестыковок в его показаниях. Он назвал следователям дату, когда последний раз виделся с Анной Григорьевой. Однако камеры в подъезде его тёти зафиксировали, что он был в её квартире позже, сообщает Telegram-канал Shot.

В ночь накануне пропажи кассира 23-летний племянник заходил к ней с женой, а спустя несколько часов кто-то вышел из дома с крупным предметом под курткой и направился в сторону гаражей.

Кроме того, оперативники полагают, что её попытка суицида была инсценирована, так как в квартире Ани не было обнаружено ни одной упаковки от таблеток, которыми она якобы пыталась отравиться. Правоохранители полагают, что кассирша не успела покинуть город.

Аналогичный случай

Укравшую 25 млн рублей кассиршу банка отправили в тюрьму

Суд в Башкирии приговорил кассиршу Россельхозбанка Луизу Хайруллину к пяти годам тюрьмы. Женщина украла у банка 25 млн рублей.

Супруг Хайруллиной получил шесть лет заключения. Оба проведут ближайшие годы в колониях общего режима. Кассирша признала вину полностью, её муж — частично.

Хайруллина работала старшим кассиром отделения Россельхозбанка в Башкирии. По версии следствия, она два года выносила деньги из офиса, передавая их мужу под видом обычных операций. В мае 2019 года накануне ревизии кассирша исчезла вместе с мужем и двумя дочками.

Семью нашли в июле — Хайруллины скрывались в Казани на съёмной квартире. До этого они несколько дней жили в лесу. По версии следствия, супруг кассирши проигрывал ворованное на ставках. После задержания женщину поместили под стражу, её мужа — под домашний арест.

В суде Хайруллина раскаялась и просила не отправлять её за решётку. Женщина заявила, что пошла на преступление из-за доверчивости, а супруг давил на неё и требовал отдать все деньги. После объявления приговора Хайруллина разрыдалась.

Происшествия,Видео,Луиза Хайруллина,Анна Григорьева,Ирина Волк,Альфа-банк,Россельхозбанк,МВД,Новосибирский городской сайт,Газета.Ru,ИТАР-ТАСС,
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