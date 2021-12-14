Почему укравшая 20 млн рублей кассирша пришла в полицию

Кассирша одного из банков в Ачинске Красноярского края, укравшая более 20 млн рублей, сама пришла в полицию по просьбе матери. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию поступило сообщение от руководителя банка о хищении 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс., принадлежащих учреждению. Полицейские установили, что к этому причастна кассир 1991 года рождения. В этот же день от ее матери поступило сообщение о пропаже дочери. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

В ходе разбирательства оперативники отработали родственные и другие связи подозреваемой.

"Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении. Было принято решение еще раз побеседовать ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию", - сказала Волк.

В настоящее время кассир находится в отделе полиции МО МВД России "Ачинский", с ней работают сотрудники ОВД, выясняются все обстоятельства случившегося.

ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видеозапись с камер видеонаблюдения из офиса банка в Ачинске, откуда были похищены 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро.

МВД опубликовало кадры хищения кассиром банка в городе Ачинске Красноярского края крупной суммы денег. Предполагается, что женщина забрала из кассы больше 15 млн рублей и скрылась.

«В дежурную часть МО МВД России «Ачинский» поступило сообщение от руководителя кредитно-кассового офиса финансовой организации о том, что неустановленное лицо совершило хищение 15 миллионов рублей, 49 тысяч 500 долларов и 49 тысяч 200 евро, принадлежащих учреждению», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Полицейскими установлено, что к совершению преступления причастна 30-летняя кассир кредитно-кассового офиса. В этот же день от ее матери поступило сообщение о пропаже дочери.

Как рассказала «Комсомольской правде» руководитель организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» Оксана Василишина, перед тем, как исчезнуть, кассир Анна Григорьева оставила записку родным, в которой якобы попрощалась с ними. Также известно, что Анна ушла из дома в три часа ночи, а наутро стало известно о пропаже денег в банке.

Следователями возбуждено уголовное дело о присвоении средств. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

Бывшие коллеги кассира одного из Ачинских банков Анны Григорьевой, которая пропала после кражи почти 23 млн. рублей, никогда не замечали странностей в ее поведении. Одна из них рассказала «Газете.Ru», что она была веселой и отзывчивой.

«Работала год назад в одном коллективе с ней, отношения были только рабочие. На тот момент никаких странностей в поведении не замечала, веселая и отзывчивая девушка. Суицидальных наклонностей тоже не было замечено», — рассказала Ольга.

Другая знакомая Григорьевой Яна также отзывается о ней в положительном ключе.

«Пять лет назад работали вместе пару месяцев. Больше контактов с ней не имели. На личные темы не общались. Поведением она не отличалась от других сотрудников. Была ответственна в работе. Никогда бы не подумала, что с ней такое может случиться», — рассказала бывшая коллега женщины.

Собеседница издания добавила, что не замечала за Григорьевой и суицидальных наклонностей: «Была абсолютно обычным человеком. С головой всегда все в порядке было».

Бывшая коллега Григорьевой Евгения в свою очередь заявила изданию, что вообще не верит в причастность женщины к краже.

«Мы с ней работали в 2015 году, ничего подобного (странного поведения и суицидальных наклонностей — прим. «Газета.Ru») не замечала за ней в тот период. И, если честно, в кражу не верю. Если верить слухам, она ночью ушла из дома и не вернулась. Вряд ли она таким образом хотела скрыться. Тем более в банке довольно дружный коллектив, хорошая руководительница, которая тоже обеспокоена ее пропажей. А если предположить, что она украла сумму, то, наверное, начальница бы не так душевно за нее переживала», — предположила собеседница издания.

Кассир Анна Григорьева, укравшая из банка больше 15 млн рублей, пыталась покончить с собой и исчезла только спустя четыре дня после совершенного преступления.

Последний раз на работе Анна Григорьева была 3 декабря, на снятом в этот же день видео видно, как кассир открывает сейф и вытаскивает из него коробку с деньгами. Однако в банке пропажу заметят лишь спустя четверо суток.

«Кассир не может заходить в кассу один и открывать кассу один не может. И сдавать кассу они [два кассира] должны каждый день, утром и вечером. Абсолютно все происходит под камерами. А тут четыре дня никто ничего не замечал, ни руководство, ни второй кассир», – заявил порталу NGS.ru источник, знакомый с работой в банке.

Официальный представитель «Альфа-Банка», в филиале которого и произошла кража, заявил, что компания не будет давать никаких комментариев по этой истории.

СМИ посчитали за странность и то, что кассир пропала спустя несколько суток после кражи, а в день преступления она спокойно вернулась домой.

По информации Shot, муж пропавшей, Денис, утверждает, что вечер 3 декабря и весь следующий день они с женой провели дома. А 5 числа, в воскресенье, Анна попыталась покончить с собой, после чего ее увезли на скорой помощи. Канал публикует две записки, которые женщина якобы написала перед смертью.

В первой написано: «Родные мои, любимые, самые мои дорогие, словами не просто передать, как я вас люблю, простите, что так не могу... Мамуля, папуля, Юляша, Вика, Комарик, простите. Я за эти годы тихо сошла с ума. Простите, но так не могу. Деня, я так тебя люблю, спасибо тебе за все, извини, но рассказать не смогла. Мама, береги папу и пройдите обследование. Юляша, а ты береги родителей. Вика, не бросай Дениса и моих любимых ребятишек. Простите, родные, люблю Вас. Деня, похороните меня рядом с тетей Таней, чтобы нам быть вместе. Друзья все мои, я вас очень люблю! Мам, не плачь только, ты самая лучшая моя».

Вторая записка, предположительно, адресована кому-то на работе.

«Даша, я не виновата и у меня не было другого выхода, извините, что так, рассказать не смогла, я три года молчала, потому что мне угрожали. Ребята не знали, и Света не виновата, не наказывайте ее, они сказали, что все знают про мою семью, следили и заставляли так делать. Простите меня, я вас, ребята, всех люблю, но дальше после последнего раза больше не смогла».

Факт попытки суицида подтвердил редакции NGS24.RU официальный источник, знакомый с ситуацией.

6 декабря, по данным Shot, Анна вернулась из больницы домой и до вечера находилась там с мужем. По данным СМИ, в тот день к супругам приезжали сразу несколько родственников.

В ночь на 7-е в 03:50 камера в подъезде сняла, как некто спускается по лестнице, прикрывая лицо.

В 11 утра 7 декабря мама Анны заявляет в полицию об исчезновении дочери. По словам родных, она ушла из дома, пока муж спал. Также мама женщины обратилась за помощью к волонтерам-поисковикам. Те объявили сбор добровольцев, распространили ориентировки по соцсетям.

Кассир банка в городе Ачинск Красноярского края Анна Григорьева украла, по предварительным данным, 23 млн. рублей, ее мужа Дениса проверили на детекторе лжи. Об этом сообщает издание «ИА Запад24».

30-летнюю женщину подозревают в краже крупной суммы из отделения «Альфа-банка».

Супруг на полиграфе утверждал, что в пятницу, 3 декабря, его жена как обычно пришла домой с работы. В течение следующего дня Анна отдыхала. В воскресенье, по его словам, женщина пыталась покончить с собой, после чего ее забрали в медучреждение. 6 декабря супруга настояла, чтобы ее забрали из больницы. Как уточнил Денис, в ночь на 7 декабря жена пропала.

Когда процедура на полиграфе закончилась, эксперты засомневались в правдивости слов Дениса. Появились подозрения, что мужчина проговаривал заученный текст. Оказалось, что у мужа пропавшей кассирши были перебои с сердцебиением, а также сбивалось дыхание. Данные показатели могут свидетельствовать, что допрашиваемый врал. Следственные действия в связи с пропажей Анны продолжаются.

Полиция подозревает, что в истории с похищением 23 млн рублей кассиршей банка в Ачинске может быть замешан её племянник. Подозрение на молодого человека упало после выявленных нестыковок в его показаниях. Он назвал следователям дату, когда последний раз виделся с Анной Григорьевой. Однако камеры в подъезде его тёти зафиксировали, что он был в её квартире позже, сообщает Telegram-канал Shot.

В ночь накануне пропажи кассира 23-летний племянник заходил к ней с женой, а спустя несколько часов кто-то вышел из дома с крупным предметом под курткой и направился в сторону гаражей.

Кроме того, оперативники полагают, что её попытка суицида была инсценирована, так как в квартире Ани не было обнаружено ни одной упаковки от таблеток, которыми она якобы пыталась отравиться. Правоохранители полагают, что кассирша не успела покинуть город.

Аналогичный случай

Суд в Башкирии приговорил кассиршу Россельхозбанка Луизу Хайруллину к пяти годам тюрьмы. Женщина украла у банка 25 млн рублей.

Супруг Хайруллиной получил шесть лет заключения. Оба проведут ближайшие годы в колониях общего режима. Кассирша признала вину полностью, её муж — частично.

Хайруллина работала старшим кассиром отделения Россельхозбанка в Башкирии. По версии следствия, она два года выносила деньги из офиса, передавая их мужу под видом обычных операций. В мае 2019 года накануне ревизии кассирша исчезла вместе с мужем и двумя дочками.

Семью нашли в июле — Хайруллины скрывались в Казани на съёмной квартире. До этого они несколько дней жили в лесу. По версии следствия, супруг кассирши проигрывал ворованное на ставках. После задержания женщину поместили под стражу, её мужа — под домашний арест.