Сосулька проломила череп жительнице Петербурга

Сосулька проломила череп 33-летней женщине в центре Санкт-Петербурга . Как сообщает REGNUM , 13 декабря в Мариинскую больницу поступила пострадавшая от глыбы льда женщина, которую обнаружили без сознания у дома № 73 по набережной реки Мойки

Пострадавшая находится в состоянии комы. Медики установили, что у 33-летней петербурженки открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом основания черепа. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Вечером того же дня схожий инцидент произошел у дома № 21/4 по улице 3-я Советская. На голову 60-летнего мужчины упала глыба льда, однако смог самостоятельно обратиться за помощью к прохожим. Врачи обнаружили у него у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, скальпированную рану лобно-теменной области, закрытый компрессионный перелом шейного и грудного отделов позвоночника.