Российские охотники подстрелили пожарных

В лесу под городом Тулун в Иркутской области охотники случайно подстрелили пожарных, которые также приехали поохотиться. Как сообщает Telegram-канал Babr Mash, предприниматели во время охоты перепутали в тепловизоре снегоход с волком и открыли огонь в его сторону.

По информации издания, семеро мужчин, среди которых гендиректор компании «Присаянье» Александр Фоменко и его заместитель Николай Буленков, «затянули» с застольем и вышли на охоту лишь на закате, вооружившись карабинами.

В чаще они заметили на снегу волчьи следы. Предприниматель Андрей Кальченко стал искать хищника с помощью тепловизора. Когда ему показалось, что он разглядел животное, мужчина дважды выстрелил в его сторону. После этого все побежали за добычей, однако обнаружили лишь троих пожарных, которые приехали на охоту на снегоходе.