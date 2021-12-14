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48 минут назад

Российские охотники подстрелили пожарных вместо волка

В лесу под городом Тулун в Иркутской области охотники случайно подстрелили пожарных, которые также приехали поохотиться. Как сообщает Telegram-канал Babr Mash, предприниматели во время охоты перепутали в тепловизоре снегоход с волком и открыли огонь в его сторону.

Российские охотники подстрелили пожарных
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По информации издания, семеро мужчин, среди которых гендиректор компании «Присаянье» Александр Фоменко и его заместитель Николай Буленков, «затянули» с застольем и вышли на охоту лишь на закате, вооружившись карабинами.

В чаще они заметили на снегу волчьи следы. Предприниматель Андрей Кальченко стал искать хищника с помощью тепловизора. Когда ему показалось, что он разглядел животное, мужчина дважды выстрелил в его сторону. После этого все побежали за добычей, однако обнаружили лишь троих пожарных, которые приехали на охоту на снегоходе.

Двое пожарных попали в больницу с огнестрельными ранениями.

Происшествия,Андрей Кальченко,Александр Фоменко,
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