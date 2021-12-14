Открывший стрельбу в клубе Курска оказался чемпионом по панкратиону

Задержанным за стрельбу в курском караоке-клубе Caramel оказался 21-летний Илья Кнуренко — известный в городе спортсмен, который неоднократно побеждал на местных и федеральных чемпионатах по панкратиону. Об этом сообщает Readovka.

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Молодой человек был победителем в весовой категории 63 кг на первенстве Курской области по спортивной борьбе панкратион среди юношей 16 - 17 лет», а также в весовой категории до 69 кг на чемпионате ЦФО. Также у подозреваемого есть серебро на международном турнире по грэпплингу GiNoGi «Open Cup», а на Кубке России по панкратиону он занял бронзу в весе до 84 кг.

Напомним, что стрельба в клубе произошла накануне вечером. Согласно видеозаписи с места происшествия, двое мужчин сначала ругались с охранниками, а после напали на них и один открыл стрельбу из травматики. После посетители продолжили бить раненых охранников. Всего от их действий пострадали пять человек.