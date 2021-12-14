Десятки детей оказались в больницах Тувы из-за отравления

Число госпитализированных детей в Кызыле выросло до 74 человек, сообщает news.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

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По предварительным данным, у воспитанников выявлены признаки пищевого отравления. Изначально из школы-интерната в медицинские учреждения отправили 33 ребёнка, всем им поставили диагноз ОРВИ. Позже медики уточнили причину заболевания. На территории интерната действует карантин. Состояние детей в настоящее время удовлетворительное.

В конце ноября следственные органы инициировали уголовное дело после массового отравления школьников в Климовском районе Брянской области. У 27 несовершеннолетних выявлены симптомы кишечной инфекции. Дело рассматривается по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи вместе с санитарными врачами региона провели осмотр школы, взяв образцы для проведения исследований и экспертиз. Работу школьного пищеблока пришлось приостановить. Признаки пищевого отравления зафиксированы у учащихся средней школы № 1.